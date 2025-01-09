Sakarya'da 25 Öğrenci Gıda Zehirlenmesi Şüphesiyle Hastaneye Kaldırıldı

Sakarya'da 25 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesi nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Olay, Adapazarı'nda yaşandı.

Yayın Tarihi: 09.01.2025 15:38
Güncelleme Tarihi: 09.01.2025 15:38
Sakarya'da 25 Öğrenci Gıda Zehirlenmesi Şüphesiyle Hastaneye Kaldırıldı

Sakarya'da Gıda Zehirlenmesi Şüphesi: 25 Öğrenci Hastaneye Kaldırıldı

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bugün yaşanan üzücü bir olayda, 25 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Çökekler Mahallesi'ndeki Şehit Fatih Kemal Yarar Ortaokulu'nda öğrenim gören öğrenciler, okulun yakınındaki bir işletmeden tavuk döner tüketti.

Bir süre sonra öğrencilerde mide bulantısı, kusma ve karın ağrısı gibi belirtiler ortaya çıktı. Hızla 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verilmesi üzerine, öğrenciler sağlık görevlileri tarafından kentteki hastanelere kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürerken, veliler ve vatandaşlar, çocukların sağlık durumu hakkında endişeli bekleyişlerini sürdürüyor.

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