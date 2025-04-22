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Sakarya'da 5 Kişinin Ölümüne Yol Açan Silahlı Kavga: 3 Zanlı Gözaltında

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde 5 ölü ve 5 yaralıya neden olan kavga sonrası 3 şüpheli gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 22.04.2025 12:48
Güncelleme Tarihi: 22.04.2025 12:48
Sakarya'da 5 Kişinin Ölümüne Yol Açan Silahlı Kavga: 3 Zanlı Gözaltında

Sakarya'da Silahlı Kavga: 5 Kişi Hayatını Kaybetti

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde, 6 Nisan tarihinde komşu iki aile arasında meydana gelen silahlı kavgada 5 kişi yaşamını yitirdi. Olayda ayrıca 5 kişi de yaralandı.

Gözaltılar ve Soruşturma Süreci

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, kavgaya ilişkin 3 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, zanlılar T.Y, A.Y ve B.Y'yi gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Bu olayın dışında, hakkında gözaltı kararı bulunan şüpheli S.Y'nin hastanedeki tedavisi sürüyor.

Olay Geçmişi ve Önceki Kavga

Beşköprü Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Y.Ö, O.Ö ve V.Y olay yerinde hayatını kaybederken, Ö.Ö ile F.Y hastanede yaşamını yitirdi. предыдущая olayın ardından, daha önce 2 Nisan'da iki aile arasında çıkan kavgaya ilişkin de 2 şüpheli tutuklandı; diğer 2 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yaşanan bu olaylar, Sakarya'daki toplumda endişe ve üzüntü yarattı. Soruşturmanın derinlemesine devam etmesi bekleniyor.

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde komşular arasında çıkan ve 5 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin...

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde komşular arasında çıkan ve 5 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan 8 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde komşular arasında çıkan ve 5 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin...

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde komşular arasında çıkan ve 5 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan 8 şüpheli adliyeye sevk edildi.

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