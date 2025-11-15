Sakarya'da Abartı Egzoz Denetimleri: 25 Araç Trafikten Men Edildi

Sakarya'da Kasım ayında yapılan denetimlerde abartı egzozlu 25 araç trafikten men edildi; jandarma sürücülere trafik ve güvenlik konularında bilgilendirme yaptı.

Yayın Tarihi: 15.11.2025 12:48
Güncelleme Tarihi: 15.11.2025 12:48
Jandarma'nın Kasım uygulamaları

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı, vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla çevreyi rahatsız eden araçlara yönelik denetimlerini Kasım ayı boyunca aralıksız sürdürdü.

Uygulamalarda abartı egzoz kullanan, egzoz sisteminde mevzuata aykırı değişiklik yaptığı tespit edilen, plakasız ve tescilsiz araçlar başta olmak üzere trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücüler kontrol edildi. Yapılan kontrollerde çok sayıda araç incelendi.

Denetimler sonucunda çevreyi rahatsız ettiği belirlenen 25 araç hakkında işlem yapılarak trafikten men edildi.

Ayrıca denetimlerde sürücülere kask ve emniyet kemeri kullanmanın önemi, hız sınırlarına riayet edilmesi ve diğer sürücü ile yayalara saygılı davranılması konularında bilgilendirme yapıldı.

