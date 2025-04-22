DOLAR
38,24 -0,04%
EURO
43,78 0,92%
ALTIN
4.176,87 0,69%
BITCOIN
3.469.889,14 -4,02%

Sakarya'da Alkollü Sürücü Motosikletliye Çarparak Ölümüne Neden Oldu

Sakarya'da alkollü sürücünün motosikletliye çarpması sonucu genç hayatını kaybetti, sürücü gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 22.04.2025 17:18
Güncelleme Tarihi: 22.04.2025 17:18
Sakarya'da Alkollü Sürücü Motosikletliye Çarparak Ölümüne Neden Oldu

Sakarya'da Korkunç Kaza: Motosikletli Genç Hayatını Kaybetti

Sakarya'nın Karasu ilçesinde, alkollü bir sürücünün neden olduğu trafik kazası faciasıyla sarsıldı. H.B. (38) idaresindeki otomobil, Karasu-Kocaali yolu Küçükkarasu mevkisinde, Ercüment Murat Solmaz (21) tarafından kullanılan 06 FDM 778 plakalı motosiklete arkadan çarptı.

Feci Kazadan Kaçtı, Ancak Yakalandı

Çarpmanın ardından H.B., kaza yerinden kaçtı. Olayın ardından yapılan ihbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri hızla sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde, Ercüment Murat Solmaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Kaçan Sürücü Kısa Sürede Yakalandı

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, güvenlik kameraları ve Plaka Tanıma Sistemleri (PTS) yardımıyla kazaya karışan otomobilin sürücüsünün yerini tespit etti. H.B., Kocaali ilçesinde saklandığı evde yakalanırken, kazaya sebep olan otomobil de adreste bulundu.

Alkol Testi Sonucu Şok Etti

Gözaltına alınan H.B.'nin yapılan sağlık kontrolünde, 156 promil alkollü

Sakarya'nın Karasu ilçesinde çarptığı motosikletlinin ölümüne neden olan alkollü sürücü gözaltına...

Sakarya'nın Karasu ilçesinde çarptığı motosikletlinin ölümüne neden olan alkollü sürücü gözaltına alındı. Kazaya karışan otomobil, ekiplerce yapılan çalışmada sürücüsünün saklandığı adreste bulundu.

İLGİLİ HABERLER

TEB'den Emeklilere Bayram Müjdesi: 500 TL Destek!

Uzmanlar Nisan Sonunda Hava Soğuyacak Dedi! Kar ve Don Geliyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nden Personel Alımı: 1 Yıl Tecrübe Şartı!

Deprem Bölgesine 15 Milyar TL Destek! 77.000 Yeni İş İmkanı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Erzurum'da Temsili Vali, Gazze Çocuklarının Özgürlüğü İçin Ses Verdi
2
Samsun'da Tohum Gelecektir Projesi ile Ata Tohumları Korunuyor
3
İstanbul Valisi Davut Gül, 5 İlden 21 Öğrenciyi Ağırladı
4
81 Şehirden Öğrenciler İstanbul'u Tanıma Fırsatı Buluyor
5
Iğdır'da Aranan Cinayet Hükümlüsü Ağrı Dağı'nda Yakalandı
6
Tekirdağ'da Turizm Haftası Kapsamında Deniz Dibi Temizliği Gerçekleştirildi

KOSGEB'den Emek Yoğun Sektörlere Müjde: 1 Yıl Boyunca Geri Ödemesiz Destek

Elazığ Belediyesi'nden Aile Yılı Kapsamında Evlilik Destekleri

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nden Personel Alımı: 1 Yıl Tecrübe Şartı!

Nevşehir'deki Çiftçilere Tohum Dağıtımı Müjdesi!

Deprem Bölgesine 15 Milyar TL Destek! 77.000 Yeni İş İmkanı

Samsun'da Berber Fiyatlarına Tarihi Zam: 500 TL Oldu

23 Nisan'da Sağlık Ocakları Kapalı! Resmi Tatil Açıklaması

TEB'den Emeklilere Bayram Müjdesi: 500 TL Destek!

2025 Kurbanlık Fiyatları: Şehir Şehir Değişen Rakamlar

İŞKUR Üzerinden KPSS Şartsız Personel Alımı Başladı!

Uzmanlar Nisan Sonunda Hava Soğuyacak Dedi! Kar ve Don Geliyor

Elektrikli Araç Şarj İstasyonlarına Yatırım Kapısı Aralandı