Sakarya'da Alkollü Sürücü Motosikletliye Çarparak Ölümüne Neden Oldu

Sakarya'da Korkunç Kaza: Motosikletli Genç Hayatını Kaybetti

Sakarya'nın Karasu ilçesinde, alkollü bir sürücünün neden olduğu trafik kazası faciasıyla sarsıldı. H.B. (38) idaresindeki otomobil, Karasu-Kocaali yolu Küçükkarasu mevkisinde, Ercüment Murat Solmaz (21) tarafından kullanılan 06 FDM 778 plakalı motosiklete arkadan çarptı.

Feci Kazadan Kaçtı, Ancak Yakalandı

Çarpmanın ardından H.B., kaza yerinden kaçtı. Olayın ardından yapılan ihbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri hızla sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde, Ercüment Murat Solmaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Kaçan Sürücü Kısa Sürede Yakalandı

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, güvenlik kameraları ve Plaka Tanıma Sistemleri (PTS) yardımıyla kazaya karışan otomobilin sürücüsünün yerini tespit etti. H.B., Kocaali ilçesinde saklandığı evde yakalanırken, kazaya sebep olan otomobil de adreste bulundu.

Alkol Testi Sonucu Şok Etti

Gözaltına alınan H.B.'nin yapılan sağlık kontrolünde, 156 promil alkollü

Sakarya'nın Karasu ilçesinde çarptığı motosikletlinin ölümüne neden olan alkollü sürücü gözaltına alındı. Kazaya karışan otomobil, ekiplerce yapılan çalışmada sürücüsünün saklandığı adreste bulundu.