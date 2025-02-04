Sakarya'da Annesini Öldüren Zanlı Gözaltına Alındı

Sakarya'da Korkunç Olay: Annesini Vuran Zanlı Yakalandı

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde annesini öldürdüğü iddia edilen bir kişi, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Alınan bilgilere göre, Sarıbeyli Mahallesi'nde 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak kaybolduğunu bildiren Kadir T. (30), jandarma ekipleri tarafından takip edildi.

İfadesinde, evinde annesi Behiye T. (62) ile aralarında çıkan tartışma sonucu av tüfeğiyle vurduğunu belirten zanlı, olay sonrası kaçtığını itiraf etti.

Olay yerine giden jandarma ekipleri, kadının hayatını kaybettiğini tespit etti. Şu anda gözaltındaki zanlının jandarmadaki işlemleri devam etmektedir.

Bu trajik olay, Sakarya'da büyük bir üzüntüye yol açarken, aile içindeki şiddetin önlenmesi gerektiğine dair tartışmaların tekrar alevlenmesine neden oldu.