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Sakarya'da Araç Dolandırıcılığı Operasyonu: 6 Şüpheli Tutuklandı

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 6 şüpheli tutuklandı, 115 kişi 150 milyon lira zarar gördü.

Yayın Tarihi: 12.07.2025 15:28
Güncelleme Tarihi: 12.07.2025 15:28
Sakarya'da Araç Dolandırıcılığı Operasyonu: 6 Şüpheli Tutuklandı

Sakarya'da Araç Dolandırıcılığı Operasyonu

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde gerçekleştirilen araç dizaynı ve satışı dolandırıcılığı operasyonu kapsamında, 13 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, İstanbul'da da şubesi bulunan bir firmanın, tasarım yapmak için aldığı araçları geri vermeyerek ve hayali satış yapılması yoluyla dolandırıcılık yaptığı iddia edildi. Gözaltına alınan şüpheliler, adliyeye sevk edilerek savcılık sorgusuna alındı.

Tutuklanan şüpheliler arasında M.Y, R.Y, Y.D, N.Y, M.K. ve Ş.D bulunmaktadır. Diğer 7 şüpheliye ise adli kontrol tedbirleri getirildi. Öte yandan, firari Y.T'yi yakalama çalışmaları ise sürüyor.

Operasyonun detayları doğrultusunda, toplamda 115 kişinin 150 milyon liranın üzerinde mağdur edildiği tespit edildi. Kocaali Cumhuriyet Savcılığı yürütülen soruşturma çerçevesinde, şüphelilerin ve aile yakınlarının 4 otomotiv şirketine, bu şirketler üzerine kayıtlı 101 araç, 13 çekme karavan, 2 plaza, 31 gayrimenkul ile birlikte yaklaşık 3 milyar lira üzerinde hesap hareketliliği olan banka hesapları ve toplamda 27 cep telefonu ile 18 bilgisayara el konuldu.

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde araç dizaynı ve satışı dolandırıcılığı operasyonunda 13 şüpheli...

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde araç dizaynı ve satışı dolandırıcılığı operasyonunda 13 şüpheli gözaltına alındı.

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde araç dizaynı ve satışı dolandırıcılığı operasyonunda 13 şüpheli...

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde araç dizaynı ve satışı dolandırıcılığı operasyonunda 13 şüpheli gözaltına alındı.

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