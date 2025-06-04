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Sakarya'da Arkadaşını Yaralayan Zanlı Taksinin Bagajında Yakalandı

Sakarya'da arkadaşını tabancayla yaralayan zanlı, taksinin bagajından çıkarak yakalandı. Olayın detayları haberimizde.

Yayın Tarihi: 04.06.2025 16:50
Güncelleme Tarihi: 04.06.2025 16:50
Sakarya'da Arkadaşını Yaralayan Zanlı Taksinin Bagajında Yakalandı

Sakarya'da Karşılaşan Şok Olay

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde, K.T. (31) adlı bir şahıs, arkadaşı R.Ç. (27) ile girdiği tartışmada tabanca ile ateş açarak arkadaşını yaraladı.

Olay 2 Haziran'da Düzyazı Mahallesi'nde meydana geldi. Tartışmanın büyümesi sonucu K.T., tabancayı kullanarak R.Ç.'yi bacaklarından vurdu. Yaralı, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayın ardından K.T., kaçışını sürdürdü. Jandarma, olayın faillerini yakalamak için geniş çaplı bir araştırma başlattı. İfadelere dayanarak zanlının Adapazarı ilçesindeki ağabeyinin yanında olabileceği ihtimali değerlendirildi.

Fiziki Takip ve Yakalama

Fiziki takip sonucu, K.T. ağabeyinin evinin yakınında bir taksinin bagajından çıkarken jandarma ekipleri tarafından görüntülendi ve hemen yakalandı.

Zanlının üst aramasında bir tabanca, şarjör ve mermiler ele geçirildi. K.T., gözaltına alındı ve adli işlemlerin ardından tutuklandı.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde arkadaşını tabancayla yaralayıp kaçan zanlı, taksinin bagajından...

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde arkadaşını tabancayla yaralayıp kaçan zanlı, taksinin bagajından çıkarken yakalandı, jandarma ekiplerince cezaevine teslim edildi.

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