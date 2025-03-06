Sakarya'da Bağımlılıkla Mücadele Paneli Düzenlendi

Sakarya'da 1-7 Mart tarihleri arasında kutlanan Yeşilay Haftası etkinlikleri kapsamında, "Türkiye'nin Altın Çocukları Yeşil Mikrofon" temalı panel düzenlendi. Sakarya Üniversitesi Turgut Özal Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlikte, bağımlılıkla mücadele konuları masaya yatırıldı.

Yeşilay'ın Faaliyetleri ve Önemi

Panelin açılışında konuşan Yeşilay Sakarya Şube Başkanı Prof. Dr. Yusuf Genç, 1920 yılında kurulan Yeşilay'ın Türkiye'de 120, yurt dışında ise 98 şubesi ile 108 Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) bulunduğunu belirtti. Ayrıca, yaklaşık 130 bin gönüllü üyesi olan bu kamu destekli kuruluşun bağımlılıklarla mücadeledeki rolüne vurgu yaptı.

Genç: "Kötü Alışkanlıklara Kapılmayın"

"Bir defa denemekle bir şey olmaz" anlayışının yanlış olduğunu dile getiren Genç, bağımlılıkların hızla arttığını belirterek, "Mücadele etmediğimizde, sahiplenmediğimizde kapımızı çalması muhtemel" dedi. Herkesi bu konuda duyarlılığa çağırdı.

Vali Yardımcısı Kutlu: "Bağımlılıklar Yaşam Kalitesini Düşürüyor"

Sakarya Vali Yardımcısı Mustafa Kutlu ise bağımlılıkların bireylerin yaşam kalitesini olumsuz etkilediğini, başarıya ulaşma imkanını yok ettiğini belirtti. Kutlu, "Hepimizin kendine iyilik yapması gerekiyor" diyerek, toplumun ve çocukların sağlığı için bağımlılıklardan uzak durulması gerektiğini vurguladı.

Eğitim ve Bilinçlendirme Önerileri

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, Yeşilay'ın çabalarının yeterli olmayacağını, her bireyin bu konuda sorumluluk alması gerektiğini ifade etti.

Şampiyon Sporcular Tecrübe Paylaştı

Panelde, dünya şampiyonları da katılımcılarla buluştu. Dünya Karate Şampiyonu Serap Özçelik Arapoğlu, Dünya Wushu Şampiyonu Elif Akyüz, Dünya Bilek Güreşi Şampiyonu Ömer Kozakoğlu ve Gençler Dünya Güreş Şampiyonu Serhat Kırık, kariyerleri hakkında bilgilendirmede bulundu ve katılımcıların sorularını yanıtladı.

Yeşilay Sakarya Şubesi tarafından 1-7 Mart Yeşilay Haftası kapsamında bağımlıkla mücadeleye çekmek amacıyla "Türkiye'nin Altın Çocukları Yeşil Mikrofon'da" temalı panel gerçekleştirildi.

Yeşilay Sakarya Şubesi tarafından 1-7 Mart Yeşilay Haftası kapsamında bağımlıkla mücadeleye çekmek amacıyla "Türkiye'nin Altın Çocukları Yeşil Mikrofon'da" temalı panel gerçekleştirildi.