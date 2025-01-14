Sakarya'da Bıçaklı Saldırı: Kadın Ağır Yaralı

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bıçaklı saldırıya uğrayan kadın hastaneye kaldırıldı, hayati tehlikesi sürüyor.

Yayın Tarihi: 14.01.2025 20:01
Güncelleme Tarihi: 14.01.2025 20:13
Sakarya'da Bıçaklı Saldırı: Kadın Ağır Yaralı

Sakarya'da Bıçaklı Saldırı: Kadın Ağır Yaralı

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde yaşanan bıçaklı saldırı vakası, bölge halkını derinden sarstı. Semerciler Mahallesi'nde bulunan bir apartmanda, I.A. (43) adlı kadın, T.T. isimli bir kişinin bıçaklı saldırısına uğradı.

Olay, 2095 Sokak'ta meydana gelirken, çevredeki vatandaşlar tarafından yapılan ihbar sonrasında sağlık ve polis ekipleri olay yerine hızlıca sevk edildi. Yaralanan kadının boynundan ciddi şekilde yaralandığı belirlendi.

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından, I.A. Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan kadının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Saldırgan T.T., olay yerinden kaçmasına rağmen polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı ve emniyete götürüldü.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bıçaklı saldırıda ağır yaralanan kadın hastanede tedavi altına...

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bıçaklı saldırıda ağır yaralanan kadın hastanede tedavi altına alındı.Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bıçaklı saldırıda ağır yaralanan kadın hastanede tedavi altına...

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bıçaklı saldırıda ağır yaralanan kadın hastanede tedavi altına alındı.Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.

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