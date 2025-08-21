Sakarya'da Boşanma Aşamasındaki Eşini Silahla Yaralayan Koca Gözaltına Alındı

Sakarya'da Hastanede Silahlı Saldırı: Şüpheli Gözaltında

Olayın Detayları

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde, boşanma aşamasında olduğu eşi tarafından silahla vurulan bir kadın ağır yaralandı.

İddiaya göre, E.S. (32), boşanma aşamasında olduğu eşi Y.G.S. (29)'nin çalıştığı Yenikent Devlet Hastanesi'ne gitti. Çift, hastanedeki ecza deposunun ilaç ve malzeme bölümünde konuştuğu sırada E.S. tarafından kadına silahla ateş edildi.

Olayda yaralanan Y.G.S. ilk müdahalenin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Edinilen bilgiye göre yaralının durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Saldırgan E.S., hastane polisi ve güvenlik görevlileri tarafından yakalanarak gözaltına alındı ve emniyete götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

