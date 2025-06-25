Sakarya'da Bungalov Dolandırıcılığı Operasyonu: 20 Tutuklama

Sakarya'da Bungalov Dolandırıcılığı Operasyonu Gerçekleşti

Sakarya merkezli gerçekleştirilen operasyon sonucu, 13 ilde bungalov işletme hesaplarına ait bilgileri kullanarak dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 50 zanlıdan 20'si tutuklandı.

Operasyonun Detayları

Sakarya, Pamukova ve Geyve cumhuriyet başsavcılıkları koordinesinde gerçekleşen operasyonda, yakalanan zanlıların emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 20'si, nöbetçi hakimlikçe tutuklanırken, bazıları ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Dolandırıcılığın Boyutları

Sakarya Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "nitelikli dolandırıcılık ve suçtan elde edilen mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından dolayı detaylı bir çalışma yürütmüşlerdir. Bu kapsamda operasyon, >Sakarya, Adana, Mersin, Gaziantep, Diyarbakır, Samsun, Osmaniye, Kahramanmaraş, Şırnak, Bitlis, Konya, Ankara ve Malatya illerinde yapıldı.

İlk belirlemelere göre, Sapanca ilçesindeki bungalov işletmelerine ait bilgileri kullanarak sahte bungalov sayfaları açan şüphelilerin, kişileri toplam 263 milyon lira mağdur ettiği ortaya çıkmıştır.

Ele Geçirilen Malzemeler

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda, suçta kullanıldığı değerlendirilen GSM hatları, ATM kartları, tarihi eser olduğu belirlenen 12 sikke, ruhsatsız tabanca ve fişekler ele geçirilmiştir.

Ayrıca, "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlamasıyla zanlılara ait 15 milyon değerinde 10 binek araca ve 1 milyon 100 bin lira değerinde ziynet eşyasına el konulmuştur.

Sakarya merkezli 13 ilde, bungalov işletme hesaplarına ait bilgileri kullanarak açtıkları sayfalar üzerinden dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 50 şüpheli gözaltına alındı. Sapanca ilçesinde bulunan bungalov işletme hesaplarına ait bilgileri kullanarak sahte bungalov sayfaları açmak suretiyle kişilerin toplam 263 bin lira mağdur edildiği belirlendi. Yapılan aramalarda çeşitli ziynet eşyaları ele geçirildi.