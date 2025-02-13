Sakarya'da Çalıntı Malzeme Satan İki Şüpheli Suçüstü Yakalandı

Sakarya'da Hırsızlık Çetesi Çökertildi

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde, bir iş yerinden çaldıkları malzemeleri satan iki şüpheli suçüstü yakalandı. Olay, Kuzuluk Mahallesi'nde meydana geldi. İşletme sahibi N.A. (44), İlçe Jandarma Komutanlığı'na giderek hırsızlık ihbarında bulundu.

Jandarma ekipleri, yapılan ihbarın ardından hızlı bir çalışma başlatarak, güvenlik kameralarını inceledi. Bu incelemeler sonucunda çalındığı belirtilen 12 krom mutfak tezgahı, 2 sanayi tipi bulaşık makinesi, sanayi tipi ocak, 78 plastik sandalye, 14 plastik masa, 30 piknik masası, çim biçme makinesi ve su sayacının I.N. (37) adına kayıtlı aracın taşındığını tespit etti.

Operasyon ve Yakalanma

Ekipler, I.N.'nin malzeme satışında A.Y. (44) ile anlaştığı ve yeni bir hırsızlık planı yaptığı bilgisine ulaştı. Düzenlenen operasyonla, A.Y. ve M.A. (39), çaldıkları malzemeyi I.N.'ye satarken suçüstü yakalandı.

Şüpheliler A.Y. ve M.A., "iş yerinden hırsızlık" suçu, I.N. ise "suç eşyasını satın alma veya kabul etme" suçundan gözaltına alındı. I.N.'nin jandarmadaki işlemleri sona ermekle birlikte serbest bırakıldı, diğer iki şüpheli ise adliyeye sevk edildi.