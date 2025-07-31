Sakarya'da Çarpıcı Kaza: 14 Yaşındaki Sürücü ve Kardeşi Hayatını Kaybetti

Sakarya'nın Söğütlü ilçesinde meydana gelen üzücü bir kaza, tüm şehri hüzne boğdu. Yeniköy Mahallesi mevkiinde, 14 yaşındaki O.K. tarafından kullanılan 41 EU 251 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarındaki beton direğe çarptı.

Alınan bilgilere göre, kazanın ardından olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ancak maalesef, araçtan çıkarılan O.K. ve yanında bulunan 10 yaşındaki kardeşi Y.K.’nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Cenazelerin, olay yeri incelemesinin ardından Ferizli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldığı bildirildi. Jandarma, kazaya ilişkin detaylı bir soruşturma başlattı.

Sakarya'nın Söğütlü ilçesinde otomobilin beton direğe çarpması sonucu 14 yaşındaki sürücü ve 10 yaşındaki kardeşi hayatını kaybetti.