Sakarya’da Çevreyolu’nda Otomobil ile Tescilsiz Motorlu Bisiklet Çarpıştı: 1 Yaralı

Adapazarı Çevreyolu Caddesi'nde otomobil ile tescilsiz motorlu bisikletin çarpışması sonucu bir kişi hafif şekilde yaralandı; yaralı hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 11.11.2025 21:30
Güncelleme Tarihi: 11.11.2025 21:30
Sakarya’da otomobil ile tescilsiz motorlu bisiklet çarpıştı

Adapazarı, Çevreyolu Caddesi — Saat 18.00

Kaza, saat 18.00 sıralarında Adapazarı ilçesi Çevreyolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, U.K. kontrolündeki 54 ZS 694 plakalı otomobil ile F.B. idaresindeki tescilsiz plakalı motorlu bisiklet çarpıştı.

Savrulan motorlu bisiklet, park halindeki 54 AAZ 015 plakalı otomobile de çarparak durdu. Kazada motorlu bisikletin sürücüsü F.B. hafif şekilde yaralandı.

Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından yaralı F.B., Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

