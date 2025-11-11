Sakarya’da Çevreyolu’nda Otomobil ile Tescilsiz Motorlu Bisiklet Çarpıştı: 1 Yaralı

Sakarya’da otomobil ile tescilsiz motorlu bisiklet çarpıştı

Adapazarı, Çevreyolu Caddesi — Saat 18.00

Kaza, saat 18.00 sıralarında Adapazarı ilçesi Çevreyolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, U.K. kontrolündeki 54 ZS 694 plakalı otomobil ile F.B. idaresindeki tescilsiz plakalı motorlu bisiklet çarpıştı.

Savrulan motorlu bisiklet, park halindeki 54 AAZ 015 plakalı otomobile de çarparak durdu. Kazada motorlu bisikletin sürücüsü F.B. hafif şekilde yaralandı.

Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından yaralı F.B., Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

SAKARYA’NIN ADAPAZARI İLÇESİ ÇEVREYOLU CADDESİ ÜZERİNDE OTOMOBİL İLE TESCİLSİZ MOTORLU BİSİKLET ÇARPIŞTI. SAVRULARAK PARK HALİNDEKİ BİR ARACA DA ÇARPAN MOTORLU BİSİKLETİN SÜRÜCÜSÜ YARALANDI.