Sakarya'da Devrilen Otomobilde Bebek de Dahil 4 Kişi Yaralandı

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde meydana gelen bir trafik kazasında, 1'i bebek olmak üzere 4 kişi yaralandı. O.D. yönetimindeki 41 YR 330 plakalı otomobil, D-140 kara yolu Beldibi Mahallesi mevkisinde, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki otluk alana devrildi.

Kaza sonrası olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Yaralı sürücü O.D. ile yolcular E.Ç., B.Ü. ve 19 aylık Ö.A.Ü. bebeği Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde yol kenarına devrilen otomobildeki 1'i bebek 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza mahalline sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde yol kenarına devrilen otomobildeki 1'i bebek 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza mahalline sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.