Sakarya'da DMS Ekranı Karaman Yolu'nda Yeni Konumunda Hizmete Başladı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Değişken Mesaj Sistemi (DMS) ekranını Karaman Yolu'ndaki Sebahattin Zaim Bulvarı'na taşıdı; ekran anlık trafik bilgisi ve uyarılar sunacak.

Yayın Tarihi: 17.12.2025 16:33
Güncelleme Tarihi: 17.12.2025 16:33
Sakarya Büyükşehir Belediyesi, trafik güvenliğini artırmak amacıyla kullanılan Değişken Mesaj Sistemi (DMS) ekranını Karaman Yolu üzerinde yeni konumuna taşıdı.

Görüş Açısı ve Konum

Karaman yolu üzerinde bulunan Sebahattin Zaim Bulvarı'ndaki yeni konumda görüş açısı iyileştirildi. Dev ekran, sürücülere anlık trafik bilgisi ve uyarılar sunmaya devam edecek.

Akıllı Trafik Yönetim Sistemi

Ekran, Akıllı Trafik Yönetim Sistemi'nin önemli bir parçası olarak yapılan bildirimlerle sürücülere anlık bilgi sağlıyor ve trafik güvenliğinin artırılmasına katkı veriyor.

