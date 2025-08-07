DOLAR
Sakarya'da Düşen Asansörde Eski Belediye Başkanı Hayatını Kaybetti

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde düşen asansörde eski belediye başkanı Gençağa Koç hayatını kaybetti, kızı yaralandı.

Yayın Tarihi: 07.08.2025 18:54
Güncelleme Tarihi: 07.08.2025 18:54
Sakarya'da Trajik Asansör Kazası

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde yaşanan üzücü bir olayda, eski Altındere Belde Belediye Başkanı Gençağa Koç halatı kopan bir asansörde bulunarak hayatını kaybetti. Olayda kızı Fatma C. ise yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Gençağa Koç ve kızı, gece saatlerinde Altındere Osmanağa Mahallesi, Bakırcılar Sokak'taki evlerine ulaşmak için asansöre binmişlerdi. Ancak, asansörün halatının kopması sonucu kontrolsüz bir şekilde zemine düşmeleri felakete yol açtı.

Olayın ardından, çevredeki vatandaşlar durumu hemen sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. Baba-kız, gelen sağlık ekipleri tarafından Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki tedavi sürecinin akabinde, Gençağa Koç daha ileri müdahale için Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Ne yazık ki, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kızı Fatma C.'nin tedavisi ise devam ediyor.

Olayla ilgili jandarma ekipleri soruşturma başlattı. Sakarya'da yaşanan bu talihsiz olay, halk arasında büyük bir üzüntü yaratırken, asansör sistemleriyle ilgili güvenlik tartışmalarını da gündeme getirmiştir.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde halatı koparak düşen asansörde bulunan eski Altındere Belde Belediye Başkanı Gençağa Koç hayatını kaybetti, kızı yaralandı. Koç için Altındere Çınarlık Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Burada Koç'un ailesi ve yakınları, taziyeleri kabul etti. Koç'un cenazesi, kılınan namazın ardından Osmanağa Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde halatı koparak düşen asansörde bulunan eski Altındere Belde Belediye Başkanı Gençağa Koç hayatını kaybetti, kızı yaralandı. Koç için Altındere Çınarlık Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Burada Koç'un ailesi ve yakınları, taziyeleri kabul etti. Koç'un cenazesi, kılınan namazın ardından Osmanağa Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verildi.

