Sakarya'da Ekim Ayında 3 Trafik Kazası KGYS Kameralarına Yansıdı

Sakarya'da Ekim ayında dikkatsizlik ve kural ihlalleri sonucu yaşanan 3 trafik kazası, KGYS kameralarına yansıyıp Emniyet Genel Müdürlüğü sitesinde yayımlandı.

Yayın Tarihi: 15.11.2025 12:28
Güncelleme Tarihi: 15.11.2025 12:28
Görüntüler Emniyet Genel Müdürlüğü sitesinde yayımlandı

Sakarya'da Ekim ayında meydana gelen 3 ayrı trafik kazası, şehirdeki Kent Güvenlik Yönetimi (KGYS) kameralarına saniye saniye yansıdı.

Emniyet yetkililerinin paylaştığı görüntülerde kazaların çoğunlukla dikkatsizlik ve kural ihlalleri nedeniyle gerçekleştiği açıkça görülüyor. Kayıtlarda, sürücülerin trafik kurallarına uymaması ve anlık dalgınlıkların zincirleme sonuçlar doğurduğu dikkat çekiyor.

Görüntüler aynı zamanda trafik güvenliğinin önemini bir kez daha gündeme getirirken, vatandaşlara ve sürücülere daha dikkatli olmaları yönünde uyarıda bulunuyor.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinde de yayınlanan bu videolar, kazaların nedenlerine dair farkındalığı artırmayı amaçlıyor.

SAKARYA'DA DİKKATSİZLİK VE KURAL İHLALLERİ NETİCESİNDE EKİM AYI İÇERİSİNDE MEYDANA GELEN 3 AYRI TRAFİK KAZASI, KENT GÜVENLİK YÖNETİMİ (KGYS) KAMERALARINA YANSIDI.

