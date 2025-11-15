Sakarya'da Ekim Ayında 3 Trafik Kazası KGYS Kameralarına Yansıdı

Görüntüler Emniyet Genel Müdürlüğü sitesinde yayımlandı

Sakarya'da Ekim ayında meydana gelen 3 ayrı trafik kazası, şehirdeki Kent Güvenlik Yönetimi (KGYS) kameralarına saniye saniye yansıdı.

Emniyet yetkililerinin paylaştığı görüntülerde kazaların çoğunlukla dikkatsizlik ve kural ihlalleri nedeniyle gerçekleştiği açıkça görülüyor. Kayıtlarda, sürücülerin trafik kurallarına uymaması ve anlık dalgınlıkların zincirleme sonuçlar doğurduğu dikkat çekiyor.

Görüntüler aynı zamanda trafik güvenliğinin önemini bir kez daha gündeme getirirken, vatandaşlara ve sürücülere daha dikkatli olmaları yönünde uyarıda bulunuyor.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinde de yayınlanan bu videolar, kazaların nedenlerine dair farkındalığı artırmayı amaçlıyor.

