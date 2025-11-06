Sakarya'da Emekli Polis N.A. 5 Kilo Metamfetaminle Tutuklandı

Sakarya'da emekli polis 5 kilo metamfetaminle yakalandı

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü operasyonda, emekli polis memuru N.A. D-100 kara yolunun Serdivan ilçesi Esentepe mevkiinde durdurulan aracında 5 kilo metamfetamin ile yakalandı.

Operasyonun ayrıntıları

Edinilen bilgilere göre N.A., İstanbul’dan Sakarya’ya kendi aracıyla getirdiği uyuşturucu maddeyle yakalandı. Olayla ilgili soruşturmayı yürüten narkotik ekipleri, ele geçirilen uyuşturucuya ilişkin geniş çaplı inceleme başlattı.

Adli süreç ve tutuklama

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli N.A., 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

