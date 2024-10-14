Sakarya'da Emniyet ve Jandarmaya 93 Yeni Araç Tahsis Edildi

Sakarya'da Güvenlik Güçlerine Yeni Araçlar Tahsis Edildi

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına tahsis edilen 93 yeni araç, güvenlik hizmetlerine katıldı. Araçların teslim töreni Sakarya Valisi Rahmi Doğan'ın katılımıyla Demokrasi Meydanı'nda gerçekleşti.

Tören Detayları

Bu anlamlı teslimat sırasında açıklama yapan Vali Doğan, "Bu araçlardan 62'sinin emniyete, 31'inin ise jandarmaya tahsis edildiğini belirtti. Doğan, sözlerine şöyle devam etti: "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile İçişleri Bakanımız Ali Yerlikaya'a teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bu destek, güvenlik hizmetlerimizi daha da güçlendirecektir."

Sakarya’nın Güvenliği ve Önemi

AK Parti Sakarya Milletvekili Ali İnci, Sakarya'nın stratejik konumuna dikkat çekerek, "Bu yeni araçlar, Sakarya'nın emniyetine katkı sağlayacak." dedi. Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar ise, araçların güvenlik güçlerine hayır getirmesini dileyerek, devletin gücünün huzur ve güvenliğin sağlanmasındaki önemini vurguladı.

İl Jandarma Komutanı'nın Açıklamaları

İl Jandarma Komutanı Albay Nejdet Karaca, suçla mücadelede daha güçlü araçlara ve eğitimli personele ihtiyaç duyduklarını belirtti. Karaca, "Yeni araçlarımızla birlikte daha hızla hareket edecek ve daha caydırıcı olacağız." ifadelerini kullandı.

Tören, edilen duaların ardından araçların güvenlik güçlerine teslim edilmesiyle sona erdi.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına tahsis edilen 93 yeni araç hizmete girdi.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına tahsis edilen 93 yeni araç hizmete girdi.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına tahsis edilen 93 yeni araç hizmete girdi.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına tahsis edilen 93 yeni araç hizmete girdi.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına tahsis edilen 93 yeni araç hizmete girdi.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına tahsis edilen 93 yeni araç hizmete girdi.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına tahsis edilen 93 yeni araç hizmete girdi.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına tahsis edilen 93 yeni araç hizmete girdi.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına tahsis edilen 93 yeni araç hizmete girdi.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına tahsis edilen 93 yeni araç hizmete girdi.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına tahsis edilen 93 yeni araç hizmete girdi.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına tahsis edilen 93 yeni araç hizmete girdi.