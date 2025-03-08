Sakarya'da Gazze ve Filistin'e Destek İçin İftar Programı

Sakarya'da Anlamlı İftar Programı

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde, Gazze ve Filistin'e destek amacıyla düzenlenen anlamlı iftar programı, İş Dünyası Sürdürülebilir Üretim Ağı Derneği (İSÜAD) tarafından gerçekleştirildi. Programa, iş insanları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri yoğun ilgi gösterdi.

Yardım Kampanyası ve Dayanışma

İftar programında, Filistinli ve Gazze'deki ihtiyaç sahipleri için düzenlenen yardım kampanyasına destek olmak amacıyla çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi. Özellikle bir tablo, açık artırmayla satışa sunularak, gelirinin Gazzeli kadınlara bağışlanması sağlandı.

İSÜAD Başkanı Sevil Faydalı, program sırasında birlik, dayanışma ve beraberlik ruhunu gördüklerini ifade etti. Kalabalığın kendilerini heyecanlandırdığını vurgulayan Faydalı, "Allah'ımıza şükürler olsun, çok güzel bir katılım oldu. Şehrimizdeki farklı STK'ler de iftarımıza davet edildi ve maddi yardımlarda bulundular," şeklinde konuştu.

Önemli Destek ve Katılım

İSÜAD Yönetim Kurulu Üyesi Mısra Önder Yıldız ise, davetlilerin gösterdiği ilginin kendileri için çok değerli olduğunu belirtti. Yıldız, "Programımıza iftar yemeğiyle başladık. Değerli katılımcılarımızın Gazzeli ve Filistinli kadınlara yönelik maddi yardımları oldu," sözleriyle etkinliğin amacını vurguladı.

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde Gazze ve Filistin'e destek amacıyla iftar programı düzenlendi. İş Dünyası Sürdürülebilir Üretim Ağı Derneği (İSÜAD) tarafından ilçedeki bir restoranda düzenlenen yardım iftarına, iş insanları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde Gazze ve Filistin'e destek amacıyla iftar programı düzenlendi. İş Dünyası Sürdürülebilir Üretim Ağı Derneği (İSÜAD) tarafından ilçedeki bir restoranda düzenlenen yardım iftarına, iş insanları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.