Sakarya'da Hamsi Yerini İstavrite Bıraktı: İstavrit Bolluğu ve Fiyatlar

Sakarya'da sıcak havalar ve hamsinin Gürcistan'a yönelmesiyle tezgahlarda istavrit öne çıktı. Hamsi 200-250 TL, istavrit 100-150 TL aralığında satılıyor.

Yayın Tarihi: 21.12.2025 11:52
Güncelleme Tarihi: 21.12.2025 11:52
Sakarya'da hamsi yerini istavrite bıraktı

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ve hamsinin rotasını Gürcistan sularına çevirmesiyle Sakarya tezgahlarında istavrit bolluğu yaşanıyor. Uygun fiyatı ve tazeliğiyle dikkat çeken istavrit, tüketicinin en çok tercih ettiği balık haline geldi.

Tezgahlarda fiyat farkı

Satışlarda görülen değişimde, hamsinin kilogram fiyatı 200-250 lira bandında seyrederken, istavrit 100-150 lira arasındaki fiyatıyla sezonun en çok tercih edilen balığı oldu. Ayrıca dondurulmuş hamsiler bazen 100 liraya kadar düşen fiyatlarla alıcı buluyor.

Balıkçı Ramazan İbiş'in değerlendirmesi

Balıkçı Ramazan İbiş, 1 Eylül’de başlayan sezonda hamsinin başlangıçta bol olduğunu ancak iklim şartlarının değişmesiyle durumun farklılaştığını aktardı. İbiş, "Sezonda Hamsi boldu ancak palamut az miktarda oldu. 2 aydan beri iklim şartlarının değişmesinden kaynaklı havaların sıcak gitmesine bağlıyoruz işi. Hamsi boldu, Gürcistan’a geçti. Azaldı ve şu an az miktarda geliyor. Bir kısım dondurulmuş hamsi var, bir kısım taze hamsi var. Hamsi şu an tezgahlarda az bulunuyor, iki ay önceki bolluk yok" dedi.

Hamsinin azalması fiyatı nasıl etkiledi?

İbiş, hamsinin azalmasının fiyatı etkilemediğini belirterek, "Hamsinin azalması fiyatını etkilemedi. Az olmasına rağmen fiyatı 200-250 lira bandında seyrediyor. Dondurulmuş balıklar 100 liraya kadar düşüyor. İstavrit bol ve ucuz olduğu için daha çok rağbet görüyor" diye konuştu.

Gelecek beklentisi

Tezgahların şu anki hakimleri olan istavrit ve uskumrunun yanında İbiş, hamsinin ilerleyen aylarda tekrar artmasını beklediklerini söyledi: "Ocak ve şubat aylarında havaların soğumasıyla sular da soğuyacak. Hamsinin tekrar bollaşmasını bekliyoruz."

Tüketici tercihi: İstavrit

Hamsiyi çok sevdiğini ancak yokluğunda tercihinin istavritten yana olduğunu söyleyen Celaleddin Avcı, "İstavriti tercih ediyorum, taze ve günlük çıktığı için. 15 gün önce hamsiye epey alışmıştık ve yiyorduk. Hamsiyi de çok seviyoruz ancak şuanda istavrit gündemde, istavriti tercih ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

