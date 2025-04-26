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Sakarya'da İşitme Engelli Kadınlar Kur'an-ı Kerim'i İşaret Diliyle Öğreniyor

Sakarya'da işitme engelli kadınlar, işaret diliyle Kur'an-ı Kerim öğrenmenin sevincini yaşıyor. Kurs, Sakarya İl Müftülüğü tarafından düzenleniyor.

Yayın Tarihi: 26.04.2025 12:23
Güncelleme Tarihi: 26.04.2025 12:23
Sakarya'da İşitme Engelli Kadınlar Kur'an-ı Kerim'i İşaret Diliyle Öğreniyor

Sakarya'da İşitme Engelli Kadınlar İçin Kur'an-ı Kerim Kursu

Sakarya'da, işitme engelli kadınlar Kur'an-ı Kerim öğrenmenin mutluluğunu yaşıyor. İl Müftülüğü tarafından Adapazarı ilçesindeki Tümen Camisi'nde gerçekleştirilen İşitme Engelliler Kur'an-ı Kerim Kursu'nda 18 kursiyer eğitim alıyor.

Amacımız Din Eğitimi Vermek

Kursun amacı, işitme engelli bireylere İslam dinini sağlam bilgi kaynaklarıyla öğretmektir. Bugüne kadar 7 yıl içinde 100'den fazla kursiyer mezun olmuştur.

Yaygınlaştırma Planları

Sakarya İl Müftü Yardımcısı Mehmet Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, işitme engelli bireylere İslam dinini doğru bir biçimde öğretmeyi amaçladıklarını ifade etti. Şahin, devam eden kursların yaygınlaştırılmasının hedeflendiğini bildirdi.

Birlikte Öğrenmenin Keyfi

İşaret dili eğitmeni Arzu Geloğlu, özel gereksinimli kursiyerlere bu eğitimleri vermenin kendisi için büyük bir mutluluk olduğunu belirtti. Geloğlu, "Her yıl yeni katılımcılarla ailemizi genişletiyoruz. Sakarya'nın 16 ilçesinden öğrenci kabul ediyoruz. Kursumuz Sakarya'da ilk ve tek olma özelliğine sahip,” dedi.

Kurs, her hafta beş gün süreyle, saat 09.00'da başlayıp 12.30'da sona ermektedir. Eylül ayında başlayıp Mayıs ayının sonunda tamamlanmaktadır.

Kursiyerlerin Düşünceleri

Kursiyer Melek Kesikbaş, Kur'an-ı Kerim'i işaret dili kullanarak öğrendiğini ve bu durumun kendisini çok mutlu ettiğini belirtti. Eğitmenlere teşekkür eden Kesikbaş, arkadaşlarının tavsiyesi üzerine kursa katıldığını aktaran diğer kursiyer Kübra Nur ise burada kendisini çok iyi hissettiğini ifade etti.

Sakarya'da işitme engelli kadınlar, işaret diliyle Kur'an-ı Kerim öğrenmenin mutluluğunu yaşıyor....

Sakarya'da işitme engelli kadınlar, işaret diliyle Kur'an-ı Kerim öğrenmenin mutluluğunu yaşıyor. İl Müftülüğünce Adapazarı ilçesindeki Tümen Camisi'nde verilen İşitme Engelliler Kur'an-ı Kerim Kursu'nda 18 kursiyer eğitim görüyor.

Sakarya'da işitme engelli kadınlar, işaret diliyle Kur'an-ı Kerim öğrenmenin mutluluğunu yaşıyor....

Sakarya'da işitme engelli kadınlar, işaret diliyle Kur'an-ı Kerim öğrenmenin mutluluğunu yaşıyor. İl Müftülüğünce Adapazarı ilçesindeki Tümen Camisi'nde verilen İşitme Engelliler Kur'an-ı Kerim Kursu'nda 18 kursiyer eğitim görüyor.

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