DOLAR
37,9 0%
EURO
42,94 -0,24%
ALTIN
3.957,95 0,01%
BITCOIN
3.212.049,14 -1%

Sakarya'da İsrail'in Gazze Saldırılarına Protesto

Sakarya'da sivil toplum kuruluşları, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti. Açıklama yapan Abdurrahman Genco, acı tabloyu gündeme getirdi.

Yayın Tarihi: 12.04.2025 17:57
Güncelleme Tarihi: 12.04.2025 17:57
Sakarya'da İsrail'in Gazze Saldırılarına Protesto

Sakarya'da İsrail'in Gazze'ye Yönelik Saldırıları Protesto Edildi

Sakarya'da sivil toplum kuruluşları, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına karşı güçlü bir ses yükseltti. İHH İnsani Yardım Vakfı öncülüğünde toplanan grup, Demokrasi Meydanı'nda bir araya geldi.

Grup adına açıklama yapan Suriyeli Abdurrahman Genco, İsrail'in Gazze'deki saldırılarında 50 binden fazla insanın hayatını kaybettiğini ve bunların 17 bin 210'unun çocuk, 11 bin 378'inin kadın olduğunu bildirdi. Genco, acı tabloyu şu sözlerle vurguladı:

"Ne yazık ki bu açıklama yapılırken bile bu acı tablo derinleşmeye devam ediyor. Soruyoruz, daha kaç can gitmeli ki vicdanlarımız sarsılsın, daha kaç çocuk parçalanmalı ki kalplerimiz kıpırdasın? Nerede Ümmet-i Muhammed'in omuz omuza duruşu, nerede kardeşlik hukukumuz, nerede adalet terazimiz?"

Genco, halkın göz göre göre yok edilmesine seyirci kalmanın sadece acizliğin değil, zulmün ta kendisi olduğunu vurgulayarak, "Bu sadece Gazze değildir; Doğu Türkistan'da zulüm gören kardeşlerimizi, Sudan'da savaşın ortasında açlık ve yoklukla direnen canlarımızı, Arakan'da yakılan köyleri, sürgün edilen Müslümanları, Yemen'de yıllardır bombalanan çocukları da unutmadık, unutmayacağız. Zulüm nerede varsa biz oradayız çünkü biz bir coğrafyanın değil, bir ümmetin evlatlarıyız." ifadelerini kullandı.

Açıklamanın ardından, İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği katliamları protesto etmek amacıyla katılımcılar kefen giydi. Bu eylem, yapılan zulümlere dikkat çekmek için gerçekleştirildi.

Sakarya'da sivil toplum kuruluşu üyeleri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterdi....

Sakarya'da sivil toplum kuruluşu üyeleri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterdi. Demokrasi Meydanı'nda İHH İnsani Yardım Vakfı öncülüğünde bir araya gelen gruptakiler, pankart ve dövizler taşıdı.

Sakarya'da sivil toplum kuruluşu üyeleri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterdi....

Sakarya'da sivil toplum kuruluşu üyeleri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterdi. Demokrasi Meydanı'nda İHH İnsani Yardım Vakfı öncülüğünde bir araya gelen gruptakiler, pankart ve dövizler taşıdı.

İLGİLİ HABERLER

Çiftçilere Dev Destek: 5 Milyar TL Ödeme Bugün Başlıyor!

Fatura Kabusuna Son! Devletten Yüzde 40-65 Destek Müjdesi

Promosyon Yarışında Yeni Rekor: TBMM Personeli 138 Bin TL Alacak

Ankara Valiliği'nden Rekor Promosyon Ödemesi: 105.000 TL!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Berlin'de İsrail'in Gazze ve Batı Şeria'ya Saldırıları Protesto Edildi
2
Kars Safari Fotoğraf Yarışması’nda 95 Fotoğraf Tutkunu Bir Araya Geldi
3
Cenevre'de Binlerce Kişiden Filistin'e Destek Yürüyüşü
4
İstanbul’da Boykot Raporu: Finansal, Toplumsal ve Fıkhi Boyutlar
5
Şırnak'ta Bahar Cenneti: Ters Laleler Kar Altında Göz Kamaştırıyor
6
Sivas'ta Devrilen Tır Alev Alev Yandı: Sürücü Hayatını Kaybetti
7
Kayseri'de Tır ile Otomobil Çarpıştı: 2 Kişi Hayatını Kaybetti

Bakan Yumaklı'dan IPARD III için 50 Milyon Euro'luk Hibe Desteği

Ziraat Bankası'ndan Mersin'e 87 Bin TL Promosyon Ödemesi

Promosyon Yarışında Yeni Rekor: TBMM Personeli 138 Bin TL Alacak

İzmir'de Toplu Taşıma Ücretlerine Yüzde 25 Zam!

Afyon Belediyesi 29 Yeni İtfaiye Personeli Alacak

Konya'da TOKİ'den Mükemmel Sosyal Konut Fırsatı: 12.670 TL Taksit ile Ev Sahibi Olun!

Çiftçilere Dev Destek: 5 Milyar TL Ödeme Bugün Başlıyor!

Mersin'de Öğrencilere Özel Lokanta: Sadece 20 TL!

Fatura Kabusuna Son! Devletten Yüzde 40-65 Destek Müjdesi

Temmuz Zammı Alarm Veriyor! Erdoğan'ın Açıklamaları Şok Etti

Ankara Valiliği'nden Rekor Promosyon Ödemesi: 105.000 TL!

DenizBank'ın 700 TL Fatura Desteği: Fatura Ödemekte Yeni Kolaylık