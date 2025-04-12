Sakarya'da İsrail'in Gazze Saldırılarına Protesto

Sakarya'da İsrail'in Gazze'ye Yönelik Saldırıları Protesto Edildi

Sakarya'da sivil toplum kuruluşları, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına karşı güçlü bir ses yükseltti. İHH İnsani Yardım Vakfı öncülüğünde toplanan grup, Demokrasi Meydanı'nda bir araya geldi.

Grup adına açıklama yapan Suriyeli Abdurrahman Genco, İsrail'in Gazze'deki saldırılarında 50 binden fazla insanın hayatını kaybettiğini ve bunların 17 bin 210'unun çocuk, 11 bin 378'inin kadın olduğunu bildirdi. Genco, acı tabloyu şu sözlerle vurguladı:

"Ne yazık ki bu açıklama yapılırken bile bu acı tablo derinleşmeye devam ediyor. Soruyoruz, daha kaç can gitmeli ki vicdanlarımız sarsılsın, daha kaç çocuk parçalanmalı ki kalplerimiz kıpırdasın? Nerede Ümmet-i Muhammed'in omuz omuza duruşu, nerede kardeşlik hukukumuz, nerede adalet terazimiz?"

Genco, halkın göz göre göre yok edilmesine seyirci kalmanın sadece acizliğin değil, zulmün ta kendisi olduğunu vurgulayarak, "Bu sadece Gazze değildir; Doğu Türkistan'da zulüm gören kardeşlerimizi, Sudan'da savaşın ortasında açlık ve yoklukla direnen canlarımızı, Arakan'da yakılan köyleri, sürgün edilen Müslümanları, Yemen'de yıllardır bombalanan çocukları da unutmadık, unutmayacağız. Zulüm nerede varsa biz oradayız çünkü biz bir coğrafyanın değil, bir ümmetin evlatlarıyız." ifadelerini kullandı.

Açıklamanın ardından, İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği katliamları protesto etmek amacıyla katılımcılar kefen giydi. Bu eylem, yapılan zulümlere dikkat çekmek için gerçekleştirildi.

Sakarya'da sivil toplum kuruluşu üyeleri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterdi. Demokrasi Meydanı'nda İHH İnsani Yardım Vakfı öncülüğünde bir araya gelen gruptakiler, pankart ve dövizler taşıdı.

Sakarya'da sivil toplum kuruluşu üyeleri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterdi. Demokrasi Meydanı'nda İHH İnsani Yardım Vakfı öncülüğünde bir araya gelen gruptakiler, pankart ve dövizler taşıdı.