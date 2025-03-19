Sakarya'da 'İstanbul Mushafı' Sergisi Açıldı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen "İstanbul Mushafı" sergisi, 8 yıllık titiz bir çalışmanın sonucu olarak Ofis Sanat Merkezi'nde açıldı. 66 kişilik uzman bir ekibin emeğiyle ortaya çıkan bu özel sergi, Kur'an-ı Kerim'in elle yazılmış 10 ciltlik bir versiyonunu içeriyor.

Açılışta söz alan hattat Hüseyin Kutlu, bu projenin 40 yıl boyunca gönüllerinde demlendiğini ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın desteğiyle hayata geçirildiğini belirtti. Kutlu, sergide dünyanın farklı bölgelerinden getirdikleri kağıtlar üzerinde çalıştıklarını, ancak istenilen sonuçları elde edemedikleri için kağıt ve boyaları kendilerinin yaptıklarını ifade etti.

Mushafların yazım ve baskı aşamalarının detaylarına değinen Kutlu, "Kur'an-ı Kerim'in nasıl bir bereket, medeniyet ve zenginlik olduğunu bütün dünyaya göstermek istiyoruz," dedi. Ayrıca, 10 ayrı medeniyetin Kur'an-ı Kerim üzerindeki katkılarına vurgu yaptı.

Sakarya Valisi Rahmi Doğan da serginin açılışında Kutlu ve ekibini tebrik ederek, Türk milletinin İslam medeniyetine yaptığı katkıların kelimelerle anlatılamayacak kadar çok olduğunu söyledi. Doğan, bu tür eserlerin üretilmesinin büyük önem taşıdığını vurguladı.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri ve davetliler, sergiyi gezerek bu değerli eserleri inceledi. "İstanbul Mushafı" sergisi, 9 Nisan'a kadar sanatseverleri bekliyor.

Alanında uzman 66 kişilik ekibin 8 yılda tamamladığı, Kur'an-ı Kerim'in elle 10 cilt olarak yazılmasını kapsayan "İstanbul Mushafı" sergisi, Sakarya'daki Ofis Sanat Merkezi'nde açıldı.

Alanında uzman 66 kişilik ekibin 8 yılda tamamladığı, Kur'an-ı Kerim'in elle 10 cilt olarak yazılmasını kapsayan "İstanbul Mushafı" sergisi, Sakarya'daki Ofis Sanat Merkezi'nde açıldı.