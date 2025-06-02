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Sakarya'da Kadınlar, Doğal Kumaş Dokumacılığı ile Aile Ekonomisine Destek Sağlıyor

Sakarya'da kadınlar, dokuma kursları sayesinde aile bütçelerine katkıda bulunarak unutulmaya yüz tutmuş meslekleri canlandırıyor.

Yayın Tarihi: 02.06.2025 09:56
Güncelleme Tarihi: 02.06.2025 09:56
Sakarya'da Kadınlar, Doğal Kumaş Dokumacılığı ile Aile Ekonomisine Destek Sağlıyor

Sakarya'da Kadınlar Doğal Kumaş Dokumacılığı ile Ekonomiye Katkıda Bulunuyor

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde, kadınlar doğal kumaş dokumacılığı kursları aracılığıyla sadece beceri kazanmakla kalmayıp, aynı zamanda aile bütçelerine de önemli katkılar sağlıyor.

Halk Eğitim Merkezi'nde Dokuma Kursları

Serdivan Halk Eğitim Merkezi’nde düzenlenen kurs, Sakarya'nın değerlerini tanıtmak ve kadınların istihdamına katkı sağlamak amacıyla oluşturulmuş. Kursa katılan kadınlar, özel siparişler ve internet üzerinden satış yaparak gelir elde ediyor.

Kurs Detayları ve Katılımcılar

Serdivan Halk Eğitim Merkezi Müdürü Hakan Öztürk, Milli Eğitim Bakanlığı'nın unutulmaya yüz tutmuş meslekler kapsamındaki kursları teşvik ettiğini belirterek, “İlgi gören kursumuzda 16 kursiyer bulunuyor. El sanatlarının kıymeti artarken, bu sanatı icra edecek insan sayısı gittikçe azalıyor,” dedi.

Doğal Dokuma ile Sağlıklı Ürünler

Kursun usta öğreticisi Safiye Güzel, dokuma ipliklerinin tamamen doğal yöntemlerle hazırlandığını vurgulayarak, “Kumaşlarımız doğal bitkilerden elde edildiği için nefes alabilen özelliklere sahiptir. Yazın serin, kışın ise sıcak tutmaktadır. Geleneksel motifler kullanarak bu unutulmuş mesleği yeniden canlandırıyoruz,” ifadelerini kullandı.

Kursiyerlerin Ekonomiye Katkısı

Kursiyerlerden Reyhan Kolip, günümüzde birçok ürünün kimyasal içeriklerden oluştuğunu ifade ederek, “Biz tamamen el dokuması olan ipleri kendimiz kaynatıyoruz. Her gün burada düzenli olarak dokuma yapıyoruz ve bu süreç, ev ekonomisine katkıda bulunmamıza yardımcı oluyor,” dedi.

Sakarya'da kadınlar, kursta öğrendikleri kumaş dokumacılığından kazandıklarıyla aile bütçelerine...

Sakarya'da kadınlar, kursta öğrendikleri kumaş dokumacılığından kazandıklarıyla aile bütçelerine katkıda bulunuyor. Sakarya'nın değerini tanıtmak ve kadınların istihdamına katkı sunmak amacıyla Serdivan Halk Eğitim Merkezi'nde dokuma kursu düzenleniyor.

Sakarya'da kadınlar, kursta öğrendikleri kumaş dokumacılığından kazandıklarıyla aile bütçelerine...

Sakarya'da kadınlar, kursta öğrendikleri kumaş dokumacılığından kazandıklarıyla aile bütçelerine katkıda bulunuyor. Sakarya'nın değerini tanıtmak ve kadınların istihdamına katkı sunmak amacıyla Serdivan Halk Eğitim Merkezi'nde dokuma kursu düzenleniyor.

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Sakarya'da Kadınlar, Doğal Kumaş Dokumacılığı ile Aile Ekonomisine Destek Sağlıyor

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