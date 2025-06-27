Sakarya'da Kanser Tedavisinde Teknolojik Gelişmeler ve Yapay Zeka Ele Alındı

Sakarya'da düzenlenen "Bilim Kafe" etkinliği, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ile Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) işbirliğiyle gerçekleştirildi. Etkinlikte, kanser tedavisindeki teknolojik gelişmeler ve tıpta yapay zeka konuları üzerinde duruldu.

Etkinlik Hakkında

Serdivan Kent Müzesi'nde gerçekleşen etkinlikte, SUBÜ Teknoloji Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü'nden Doç. Dr. Mustafa Zahid Yıldız, "Kanser Tedavisinde Teknolojik Gelişmeler" başlığı altında önemli bilgiler paylaşırken, Dr. Öğretim Üyesi Muhammed Ali Pala ise "Algoritmalardan Karar Mekanizmalarına: Tıpta Yapay Zeka" konularını ele aldı.

Rektörün Açıklamaları

SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, etkinlikte yaptığı konuşmada, üniversitelerin eğitim, araştırma-geliştirme (AR-GE) ve toplum hizmetindeki rolünü vurgulayarak bu tür etkinliklerin önemine değindi. "Üniversite, birçok bilimsel çalışma yürütse de toplumdaki algıyı değiştirmek için bu tür etkinlikler düzenliyoruz," dedi.

Teknolojik Gelişmeler ve Uygulamalar

Doç. Dr. Yıldız, SUBÜ'nün 2019 yılında aldığı "Topluma Hizmet Ödülü" olan Çok Işınlama Modlu Fotodinamik Terapi Lazer Sistemi üzerine yaptığı çalışmalarla dikkat çekti. Yıldız, kanser tedavisinde daha az yan etkisi olan, ulaşılabilir bir teknoloji geliştirmeyi amaçladıklarını belirtti.

"Işıkla tedavi geçmişten beri var ama ışığın farklı dalga boylarının dokuya nasıl tepki verdiği önemlidir. Işığı doğru yere göndermemiz gerekiyor" diyen Yıldız, geliştirdikleri çift kanallı kanser tedavi teknolojisinin sağlıklı dokulara zarar vermediğini vurguladı. Ayrıca, bu cihazın üretimi için iş dünyasıyla işbirliği yaparak Teknokent'te bir şirket kurduklarını açıkladı.

Yapay Zeka ve Tıptaki Rolü

Dr. Pala, geleneksel tıbbın ve görüntüleme cihazlarının önemini vurgularken, yapay zekanın sağlık alanındaki potansiyelini aktardı. "Yapay zeka, insan karar verme sürecine daha geniş bir perspektif sunma kapasitesine sahip," dedi. Pala, yarının sağlık hizmetlerinin yapay zeka ile güçlendirilmesi gerektiğini belirtti.

Etkinlik Sonrası Teşekkür Belgesi

Etkinliğin sonunda Rektör Sarıbıyık, katılımcı öğretim üyelerine teşekkür belgesi takdim etti.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ile Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) işbirliğinde düzenlenen "Bilim Kafe" etkinliğinde, kanser tedavisindeki teknolojik gelişmeler ve tıpta yapay zeka konuları ele alındı.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ile Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) işbirliğinde düzenlenen "Bilim Kafe" etkinliğinde, kanser tedavisindeki teknolojik gelişmeler ve tıpta yapay zeka konuları ele alındı.