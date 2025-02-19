Sakarya'da Kar Yağışı Nedeniyle Eğitime 2 Gün Ara Verildi

Sakarya'da yoğun kar yağışı ve buzlanma sebebiyle 20-21 Şubat tarihlerinde eğitime ara verildi.

Yayın Tarihi: 19.02.2025 22:41
Güncelleme Tarihi: 19.02.2025 22:41
Sakarya'da Kar Yağışı Nedeniyle Eğitime 2 Gün Ara Verildi

Sakarya'da Eğitime Ara Verildi

Sakarya'da etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 2 gün ara verildi. Valilikten yapılan resmi açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan verilere göre 20 Şubat Perşembe ve 21 Şubat Cuma günlerinde kentte yoğun kar yağışı ve buzlanma beklendiği belirtildi.

Resmi ve Özel Eğitim Kurumları Kapsamda

Açıklamada, bu dönem içerisinde muhtemel olumsuzlukları önlemek amacıyla il genelindeki resmi ve özel kreşler, anaokulu, ilk ve ortaokullar, liseler, mesleki eğitim merkezleri, yaygın eğitim kurumları, özel eğitim kursları ve rehabilitasyon merkezlerinin 20-21 Şubat tarihlerinde eğitime ara vereceği vurgulandı.

Ayrıca, çocuklarını kreş ve anaokuluna gönderen kadın personel ile engelli ve hamile kamu çalışanlarının da idari izinli sayılacağı kaydedildi.

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