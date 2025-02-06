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Sakarya'da Kar Yağışı Nedeniyle Eğitime Ara Verildi

Sakarya'da kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi. Kamu personeli ve öğrenciler için idari izin uygulandı.

Yayın Tarihi: 06.02.2025 19:39
Güncelleme Tarihi: 06.02.2025 19:39
Sakarya'da Kar Yağışı Nedeniyle Eğitime Ara Verildi

Sakarya'da Kar Yağışı Nedeniyle Eğitime Ara Verildi

Sakarya'da etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları yüzünden eğitime 1 gün ara verildi. Sakarya Valiliği tarafından yapılan açıklamada, son meteorolojik değerlendirmelere göre kar yağışının süreceği, ayrıca buzlanma tehlikesinin mevcut olduğu belirtildi.

Kar Tatili Uygulaması

7 Şubat Cuma günü il genelinde, resmi ve özel tüm eğitim kurumları (üniversiteler hariç) için eğitim öğretime ara verilmiştir. Valilikten gelen bu açıklama, öğrencilerin ve öğretmenlerin güvenliğini sağlamak amacıyla yapılmıştır.

İdari İzin Uygulaması

Ayrıca, açıklamada kamu kurumlarında çalışan hamile, engelli ve kronik hastalığı olan personel ile anaokulu ve kreşlere devam eden çocukları bulunan kadın personelin de 1 gün idari izinli sayılacağı ifade edildi.

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