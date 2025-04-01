Sakarya'da Kavga: 7 Şüpheli Tutuklandı

Sakarya'da İki Grup Arasında Çıkan Kavga Sonrası 7 Kişi Tutuklandı

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde 30 Mart tarihinde bir büfede yaşanan gürültü kargaşası sonucu iki kişi yaralandı. Olayla ilgili yapılan operasyon sırasında toplam 19 şüpheli gözaltına alındı.

Karaağaç Bulvarı'ndaki büfede meydana gelen kavga sonrası, Asayiş Şube ve Çocuk Şube müdürlükleri tarafından yürütülen soruşturmada gözaltına alınan şahıslar, adliyeye sevk edildi. Y.K. (17), H.K. (16), E.K. (20), E.A. (25), E.K. (22), A.B.Ş. (19) ve E.İ.G. (22) isimli 7 şüpheli, "İştirak halinde kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklandı.

Diğer şüphelilerden 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 8'i ise savcılıktan serbest kalmış durumda. Yaralanan 2 kişinin durumu hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Olayın detayları ve tanık ifadeleri ile birlikte soruşturmanın derinleştirileceği öğrenildi.

Sakarya'da son 1 ayda düzenlenen uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınan 213 şüpheliden 41'i tutuklandı.

Sakarya'da son 1 ayda düzenlenen uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınan 213 şüpheliden 41'i tutuklandı.