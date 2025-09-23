Sakarya'da Komşu Kavgası: 11 Sanığa Dava — 5 Ölü, 5 Yaralı

Sakarya'da 6 Nisan Komşu Kavgasına İlişkin Dava Açıldı

EMRE AYVAZ - Sakarya'nın Serdivan ilçesinde, 6 Nisan'da Beşköprü Mahallesi'nde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 5 kişi hayatını kaybetmiş, 5 kişi yaralanmıştı. Olayla ilgili soruşturma tamamlandı ve 10'u tutuklu 11 sanık hakkında dava açıldı.

İddianame ve suçlamalar

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı ve Sakarya 7. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen 28 sayfalık iddianamede, sanıklar için çeşitli ağırlaştırılmış cezalar istendi. İddianamede öne çıkan noktalar şunlar:

Kasten öldürme suçundan; tutuklular arasında yer alan Galip Ö. için iki kez, akrabalar Nihat, Nurettin, Sabri Tamer, Samet, Bahri Taner, Bayram, Ferhat, Selim ve Taner Y. için üçer kez müebbet hapis cezası talep edildi.

Kasten öldürmeye teşebbüs suçundan Galip Ö. hakkında 4 defa; Nihat, Nurettin, Sabri Tamer, Samet, Bahri Taner, Bayram, Ferhat, Selim ve Taner Y. hakkında 2'şer kez, her biri için 10 yıldan 18'er yıla kadar hapis istendi.

Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanuna muhalefet suçundan 10 sanık için 2 yıldan 4'er yıla kadar hapis; ayrıca Galip Ö. ve tutuksuz sanık Nesrin Ö. hakkında suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme suçundan 6 aydan 5'er yıla kadar hapis talep edildi.

Olayın seyri ve güvenlik kamerası kayıtları

İddianamede, 6 Nisan saat 01.00 sıralarında Beşköprü Mahallesi 3168 Sokak'ta silah sesleri ihbarı üzerine ekiplerin adrese intikal ettiği belirtildi. Olayda Onur, Yaşar ve Özgür Ö. ile Fahri ve Volkan Y.'nin hayatını kaybettiği; Nurettin, Sabri Tamer ve Samet Y., Galip Ö. ve yaşı küçük F.U.U.'nun yaralandığı aktarıldı.

Güvenlik kamerası kayıtlarına göre, olay günü tarafların site önünde buluştuğu, bir süre konuştuktan sonra karşılıklı silah ateşlediklerinin net biçimde görüldüğü ifade edildi. Kayıtlarda ayrıca Özgür Ö.'nün tüfekle ve bazı şüphelilerin ellerinde tabanca bulunduğu görüntüler yer aldı.

Delil tespitleri ve balistik sonuçları

İddianamede, bazı sanıkların svaplarında (alınan numunenin laboratuvarda incelenmesi) atış artıklarına rastlandığı, diğer bazı sanıkların svaplarında ise atış artıklarına rastlanmadığı bilgisi bulunduğu belirtildi. Uzmanlık raporuna göre; 7,65'lik 4 kovanın sanığa ait tabancayla atıldığı, 9 mm çap ve tipindeki 11 kovanın maktul Volkan Y.'ye ait tabancayla atıldığının belirlendiği kaydedildi.

Olay yerinde bulunan 30 kovandan 12'sinin ele geçirilemeyen tek bir silahla atıldığı tespit edildi. Bu 12 kovanın atıldığı değerlendirilen silahın ve site yanındaki arazide bulunan tabancanın çatışmaya katılanlarca kullanıldığı iddianamede ifade edildi.

Kamera görüntülerinde Galip Ö.'nün Nesrin Ö.'den aldığı iki silahla apartmanın üst katına çıktığı, daha sonra silahın F.U.U.'ya verildiği; 9 mm çapındaki 5 kovanın Ö. ailesinin kaldığı binanın çatı boşluğundaki iki tabancayla atıldığının tespit edildiği aktarıldı.

Geçmiş husumet, önceki şikayetler ve çocukların durumu

İddianamede iki aile arasında geçmişe dayalı genel bir husumet bulunmadığı, ancak Özgür Ö.'nün yaşı küçük F.K. ve F.U.U. ile ilgili olarak mahallede trafoya küfürlü yazı yazılması ve 20 Şubat'ta bazı kişilere karşı yapılan şikayetlerin yer aldığı belirtildi. Ayrıca Yaşar ve Özgür Ö.'nün 2 Nisan'da da şikayetçi oldukları, bu kapsamda bazı kişilerin tutuklandığı bilgisi iddianamede yer aldı.

Olayla bağlantılı olduğu tespit edilen yaşı küçük A.E.Y, T.Y, B.Y, F.K. ve F.U.U. hakkında soruşturmanın Çocuk Koruma Kanunu çerçevesinde ayrı yürütüldüğü ifade edildi.

Süreç

Sanıkların yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak. İddianamede yer alan deliller, güvenlik kamerası kayıtları ve balistik tespitleri mahkeme sürecinde tartışılacak.

Olay yeri: Beşköprü Mahallesi 3167/3168 Sokak, Tarih: 6 Nisan, Soruşturmayı yürüten makam: Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı, Mahkeme: Sakarya 7. Ağır Ceza Mahkemesi.