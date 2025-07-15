Sakarya'da Köylülerden 15 Temmuz'a Anlamlı Konvoy

Sakarya'nın Arifiye İlçesinde Anlamlı Etkinlik

Sakarya'nın Arifiye ilçesinde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri çerçevesinde köylüler bir araya geldi ve büyük bir araç konvoyu düzenledi. Akşam saatlerinde Kemaliye Mahallesi sakinleri, otomobil, kamyonet, traktör, motosiklet, ATV ve tarım araçlarıyla konvoy oluşturdular.

Türk Bayraklarıyla Dolaştılar

Konvoya katılan köylüler, ellerinde Türk bayrakları ile mahalle aralarında tur attılar. Daha sonra mahalle meydanında toplanan vatandaşlar, cami imamının duasının ardından meşaleler yakarak milli birlik ruhunu pekiştirdiler.

Mahalle Muhtarı'ndan Vatansever Mesajlar

Mahalle Muhtarı Nedret Kulaksız, etkinlikte yaptığı konuşmada, 15 Temmuz gecesinde ülkeyi ele geçirmek isteyen vatan hainlerine karşı milletin nasıl dimdik durduğunu vurguladı. "O gece, milletimiz sokakları doldurarak ölümüne bir direniş gösterdi ve darbe girişimini başarılı kılmadı," dedi.

Kulaksız, konuşmasında, "Bu darbe girişimi, milletin bu coğrafyayı vatan olarak benimseme kararlılığını ortaya koymuştur. 15 Temmuz, Anadolu topraklarının İstikbali olarak görüldüğünü tüm dünyaya haykırmıştır," şeklinde ifadeler kullandı.

15 Temmuz Şehitleri Unutulmadı

Kulaksız, 15 Temmuz şehitlerini rahmet ve minnetle anarken, bu önemli günün Türkiye için yeni bir dönüm noktası olduğunu belirtti. "Bu ülke artık 15 Temmuz öncesinden daha güçlüdür," diyerek, Türk milletinin köklü direniş tarihine vurgu yaptı. Etkinlik, coşkulu bir şekilde 15 Temmuz demokrasi zaferi kutlaması ile sona erdi.

Sakarya'nın Arifiye ilçesinde köylüler, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" etkinlikleri kapsamında araç konvoyu düzenledi.

Sakarya'nın Arifiye ilçesinde köylüler, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" etkinlikleri kapsamında araç konvoyu düzenledi.