Sakarya'da Metruk Yapıda Yıkılan Duvar Altında Kalan Kişi Hayatını Kaybetti

Sakarya'da Trajik Olay: Metruk Yapının Duvarı Yıkıldı

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde, evinin bahçesinde bulunan metruk yapının molozlarının kaldırılması sırasında yıkılan duvarın altında kalan kişi hayatını kaybetti. Olay, Batakköy Mahallesi 10012. Sokak'ta Aydın Demiröz'e ait evin bahçesinde meydana geldi.

Demiröz, moloz kaldırma çalışmaları sırasında aniden yıkılan duvarın altında kaldı. Olayı görenlerin durumu bildirmesi üzerine sağlık ve polis ekipleri hemen bölgeye sevk edildi.

Yıkılan duvarın altında çıkarılan Demiröz, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Akyazı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ne yazık ki burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Ayrıca, olayın ardından kepçe operatörü A.E. gözaltına alındı.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde, evinin bahçesinde bulunan metruk yapının molozlarının kaldırılması çalışması sırasında yıkılan duvarın altında kalan kişi hayatını kaybetti.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde, evinin bahçesinde bulunan metruk yapının molozlarının kaldırılması çalışması sırasında yıkılan duvarın altında kalan kişi hayatını kaybetti.