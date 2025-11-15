Sakarya'da Mevsimin İlk Karı: Dikmen ve Çiğdem Yaylaları Beyaza Büründü

Sakarya'da mevsimin ilk karı etkili oldu

Yaylalar kısmen beyaz örtüyle kaplandı

Sakarya'nın yüksek kesimlerinde mevsimin ilk karı etkili oldu. Şehrin en yüksek noktaları arasında yer alan Dikmen ve Çiğdem Yaylaları, dün gece başlayan kar yağışıyla kısmen beyaza büründü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı soğuk hava uyarılarının ardından, Sakarya'nın yüksek rakımlı yaylalarında sıcaklıklar sıfır dereceye yaklaştı.

Kar yağışı, Dikmen ve Çiğdem Yaylalarında sabah saatlerine kadar aralıklarla devam etti. Yağışın ardından yaylalar kısmen beyaz örtü ile kaplandı.

