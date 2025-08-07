Sakarya'da Motosiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde, Güzlek Mahallesi'nde meydana gelen kazada, otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü Mehmet Y. yaşamını yitirdi.

Olay, Mehmet Y.'nin kullandığı plakası henüz belirlenemeyen motosiklet ile H.A. idaresindeki 54 HH 797 plakalı otomobilin çarpışması sonucu gerçekleşti. Çarpışmanın etkisiyle Mehmet Y., yola savruldu.

Kaza sonrası bölgeye hızla sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık personelinin yaptığı kontrolde, ne yazık ki Mehmet Y.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan H.A. ise hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Mehmet Y.'nin cenazesi, gerekli incelemelerin ardından Akyazı Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

