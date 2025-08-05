Sakarya'da Motosiklet ve Cip Kazasında 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Sakarya'da Kazada Can Kaybı

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise yaralandı. Kazanın, Yağcılar Mahallesi Turan Caddesi'nde, alkollü olduğu iddia edilen yabancı plakalı bir cip ile motosiklet ve iki cipin karışması sonucu gerçekleşti.

Kaza Detayları

Kaza, yabancı plakalı cipin sürücüsü F.K. ile, Cengizhan Ö. (17) tarafından idare edilen 41 APP 257 plakalı motosiklet ile B.E. tarafından kullanılan 54 BE 774 plakalı cipin çarpışması sonucunda meydana geldi. Olayın ardından sağlık ve polis ekipleri kaza yerine sevk edildi.

Ağır Yaralı Hayatını Kaybetti

Kazada ağır yaralanan Cengizhan Ö., sağlık ekiplerince Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı, ancak yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hayati tehlikesi bulunmayan diğer yaralı B.E. ise hastanede tedavi altına alındı.

Sürücü Gözaltına Alındı

Kazaya sebebiyet veren sürücü F.K., polis ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde 1 motosiklet ile 2 cipin karıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde 1 motosiklet ile 2 cipin karıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.