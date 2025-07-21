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Sakarya'da Orman Yangını Bilecik'i Tehdit Ediyor

Sakarya'nın Geyve ilçesindeki orman yangını, Bilecik Osmaneli sınırına kadar sıçradı. Müdahale sürüyor.

Yayın Tarihi: 21.07.2025 17:08
Güncelleme Tarihi: 21.07.2025 17:59
Sakarya'da Orman Yangını Bilecik'i Tehdit Ediyor

Sakarya'da Orman Yangını Bilecik'e Sıçradı

Sakarya'nın Geyve ilçesindeki ormanlık alanda dün çıkan yangın, Bilecik'in Osmaneli ilçesi sınırını geçti. Daha önce tahliye edilen Osmaneli'ye bağlı Kızılöz köyü yakınlarına kadar ulaşan alevler, bölgedeki vatandaşlar için büyük bir tehdit oluşturuyor.

Yangına Müdahale Devam Ediyor

Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile itfaiye, yangına karadan müdahalede bulunurken, havadan da uçak ve helikopterler kullanılıyor. Bölgenin sarp yapısı nedeniyle iş makineleriyle yol açmaya çalışan ekipler, yangının ilerleyişini durdurmak için yoğun çaba sarf ediyor.

Öte yandan, tahliye edilen köydeki bazı vatandaşlar, evdeki eşyalarını traktörlerle taşıyarak güvenli bölgelere sevk ediyor. Yangının kontrol altına alınması için sürdürülmekte olan mücadele büyük bir öneme sahip.

Sakarya'nın Geyve ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın, Bilecik tarafına sıçradı.

Sakarya'nın Geyve ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın, Bilecik tarafına sıçradı.

Sakarya'nın Geyve ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın, Bilecik tarafına sıçradı.

Sakarya'nın Geyve ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın, Bilecik tarafına sıçradı.

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