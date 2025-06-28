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Sakarya'da Orman Yangını: Gölpazarı'nda Evler Zarar Gördü

Sakarya'da başlayan orman yangını Bilecik'e sıçrayarak Gölpazarı'ndaki evleri kullanılamaz hale getirdi. Yangın söndürme çalışmaları devam ediyor.

Yayın Tarihi: 28.06.2025 11:47
Güncelleme Tarihi: 28.06.2025 11:53
Sakarya'da Orman Yangını: Gölpazarı'nda Evler Zarar Gördü

Sakarya'nın Taraklı ilçesinde başlayan orman yangını, Bilecik'e sıçrayarak bölgedeki birçok evi etkiledi. Dünden bu yana süren yangın, özellikle Gölpazarı ilçesindeki Tongurlar köyüne bağlı Urgancılar Mahallesi'nde büyük hasara neden oldu.

Hacıyakup Paşalar mevkisinde dün çıkan yangın, öğle saatlerinde Bilecik'in Gölpazarı'na ulaştı. Yangının söndürülmesi için karadan ve havadan müdahale devam ediyor. Gece boyunca kara ekipleri yangının kontrol altına alınması için mücadele verdi ve sabahın ilk ışıklarıyla hava destekli söndürme çalışmaları yeniden başladı.

Yangının etkilediği Urgancılar Mahallesi'nde çok sayıda ev kullanılamaz hale geldi. Yangın sırasında bazı hayvanların da telef olduğu bildirildi. Mahalle sakini Furkan Çeşmeci, yangını ilk olarak Alıç köyü civarında gördüğünü ifade ederek, "Yangını söndürmek için traktörümle yardıma gittim. Ancak yangının buralara kadar geleceğini düşünmemiştik. Akşam saatlerinde ise kül yağmaya başladı," dedi.

Hayvancılık yapan Ali Berk Keseli, "Traktörle yangını gördük ama bizim tarafa gelmeyeceğini düşündük. Havanın sisli ve kül yağdığını düşünüp yanılgıya düştük. Sonrasında hayvanları kamyonete yüklemek zorunda kaldık. Bazı hayvanlar yanmış durumda ve köydeki evlerin çoğu yok oldu," şeklinde konuştu.

Yangın söndürme çalışmaları için Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri aralıksız çalışmaya devam ediyor. Yangının kontrol altına alınabilmesi için tüm imkanlar seferber ediliyor.

Sakarya'nın Taraklı ilçesindeki ormanlık alanda çıkan ve Bilecik tarafına sıçrayan yangın, dünden...

Sakarya'nın Taraklı ilçesindeki ormanlık alanda çıkan ve Bilecik tarafına sıçrayan yangın, dünden bu yana kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Yangının ulaştığı Tongurlar köyüne bağlı Urgancılar Mahallesi'ndeki bazı evler kullanılamaz hale geldi.

Sakarya'nın Taraklı ilçesindeki ormanlık alanda çıkan ve Bilecik tarafına sıçrayan yangın, dünden...

Sakarya'nın Taraklı ilçesindeki ormanlık alanda çıkan ve Bilecik tarafına sıçrayan yangın, dünden bu yana kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Yangının ulaştığı Tongurlar köyüne bağlı Urgancılar Mahallesi'ndeki bazı evler kullanılamaz hale geldi.

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