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Sakarya'da Orman Yangını: İki Mahalle Tahliye Edildi

Sakarya'nın Geyve ilçesinde çıkan orman yangını sonucu Hacılar ve Taşoluk mahalleleri tedbir amaçlı tahliye edildi.

Yayın Tarihi: 20.07.2025 23:21
Güncelleme Tarihi: 20.07.2025 23:21
Sakarya'da Orman Yangını: İki Mahalle Tahliye Edildi

Sakarya'da Yangın Tehlikesi: Hacılar ve Taşoluk Mahalleleri Boşaltıldı

Sakarya'nın Geyve ilçesinde çıkan orman yangını nedeniyle Hacılar ve Taşoluk mahalleleri tedbir amacıyla tahliye edildi. Olay, Hacılar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı meydana geldi. Yangın ihbarını alan ekipler hızlı bir şekilde olay yerine intikal etti.

Yangına Hızlı Müdahale

Çıkan yangının alevlerinin hızla yayılması üzerine, bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ile itfaiye ekipleri gönderildi. Vatandaşlar, yangın söndürme çalışmalarına katılmak için tankerleriyle su taşımaya başladı. Yangınla mücadelenin karadan yürütüldüğü belirtildi.

Vali Doğan'dan Açıklama

Bölgeyi ziyaret eden Sakarya Valisi Rahmi Doğan, yangına saat 17.00 sularında müdahale edildiğini ifade etti. İlk etapta 5 uçak ve 8 helikopterle havadan müdahalenin yapıldığını belirten Doğan, şu anda ekiplerin arazözler ile birlikte çalışmalara devam ettiğini vurguladı.

Yangının Sebebi Araştırılıyor

Doğan, yangının Hacılar köyünden başladığını tespit ettiklerini, ancak yangının nasıl çıktığı ile ilgili çalışmaların sürdüğünü kaydetti. "Hedefimiz, köylerimiz yanmadan ve vatandaşlarımıza zarar vermeden yangını kontrol altına almak" diyen Vali Doğan, tüm kurumların koordine bir şekilde çalıştığını ifade etti.

Ek Tedbirler Alındı

Vali Doğan, ayrıca Bayat köyünde de gerekli önlemlerin alındığını belirterek, "Yangın Bayat köyüne doğru ilerliyor. Orada da gereken tertibatları aldık. İnşallah kısa süre içerisinde kontrol altına alırız" dedi.

Yardım ve Destek

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar ve diğer yetkililer, yangın söndürme çalışmalarına destek olmak amacıyla Vali Doğan'a eşlik etti. Durumun izlenmeye devam edildiği ve yanıcı olan bölgeler için tedbirlerin sürdürüldüğü bildirildi.

Sakarya'nın Geyve ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın havadan ve karadan müdahaleyle...

Sakarya'nın Geyve ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın havadan ve karadan müdahaleyle söndürülmeye çalışılıyor.

Sakarya'nın Geyve ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın havadan ve karadan müdahaleyle...

Sakarya'nın Geyve ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın havadan ve karadan müdahaleyle söndürülmeye çalışılıyor.

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