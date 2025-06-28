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Sakarya'da Orman Yangınına Hızla Müdahale Ediliyor

Sakarya'nın Taraklı ilçesinde çıkan orman yangınına karada ve havada müdahale devam ediyor, evler tedbir amaçlı boşaltıldı.

Yayın Tarihi: 28.06.2025 11:10
Güncelleme Tarihi: 28.06.2025 12:04
Sakarya'da Orman Yangınına Hızla Müdahale Ediliyor

Sakarya'da Orman Yangını Kontrol Altına Alınmaya Çalışılıyor

Sakarya'nın Taraklı ilçesinde dün başlayan orman yangınına müdahale çalışmaları, havadan ve karadan devam ediyor. Yangın, Hacıyakup Paşalar mevkisindeki ormanlık alanda ortaya çıktı ve rüzgarın etkisiyle Bilecik'in Gölpazarı ilçesine sıçradı.

Yangına Yoğun Mücadele Sürüyor

Yangının kontrol altına alınması için yapılan çalışmalarda yaklaşık 24 saat geride kaldı. Sakarya Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyeleri ve birçok ilden gelen itfaiye ile orman ekipleri, hava araçlarıyla birlikte Sakarya-Bilecik sınırındaki ormanlık alanda yoğun bir mücadele sürdürüyor. Gece boyunca aralıksız devam eden müdahale çalışmaları, yangının yayılmasını önlemeye yönelik.

Evler Tedbir Amaçlı Boşaltıldı

Yangın, dün saat 11.00 sıralarında çıktı ve durumu bildiren ihbar üzerine bölgeye hava ve kara araçları sevk edildi. Rüzgar nedeniyle yangının yayıldığı Geyve ilçesi Aydınlar Mahallesi'nde yaklaşık 80 kişinin bulunduğu 20 ev ile Çamlık Mahallesi'nde bölgeye yakın konumda bulunan yaklaşık 20 kişinin yaşadığı 5 ev tedbir amaçlı olarak boşaltıldı. Yangının kontrol altına alınması için ekipler tüm gücüyle çalışmaya devam ediyor.

Sakarya'nın Taraklı ilçesinde çıkan orman yangınını kontrol altına almak için havadan ve karadan...

Sakarya'nın Taraklı ilçesinde çıkan orman yangınını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Sakarya'nın Taraklı ilçesinde çıkan orman yangınını kontrol altına almak için havadan ve karadan...

Sakarya'nın Taraklı ilçesinde çıkan orman yangınını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahale sürüyor.

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