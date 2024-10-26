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Sakarya'da Özel Bireyler Atlı Terapiyle Hayata Bağlanıyor

Sakarya'da özel gereksinimli bireyler için başlatılan atlı terapi seansları, psikososyal gelişime katkı sağlıyor.

Yayın Tarihi: 26.10.2024 14:02
Güncelleme Tarihi: 26.10.2024 14:12
Sakarya'da Özel Bireyler Atlı Terapiyle Hayata Bağlanıyor

Sakarya'da Özel Gereksinimli Bireyler İçin Atlı Terapi

Sakarya'da psikososyal gelişim ve fiziksel fayda sağlamak amacıyla özel gereksinimli bireyler atlı terapi yönteminden yararlanıyor. Bu uygulama, Sakarya Engelliler ve Yardımlaşma Derneği ile Binicilik Federasyonu'na bağlı Hayberk Binicilik Kulübü tarafından gerçekleştiriliyor.

Atlı Terapinin Önemi

Atlı terapi seansları, uzman fizyoterapistler gözetiminde özel olarak eğitilmiş atlar eşliğinde gerçekleştiriliyor. Bu seansların amacı, fiziksel, zihinsel ve duygusal sorunları olan bireylerin gelişimini desteklemek olarak belirlenmiştir.

Fizyoterapist Görüşleri

Fizyoterapist Mustafa Çelik, hipoterapinin omurga ve kas hastalığı olan çocuklar için en çok tercih edilen terapi yöntemlerinden biri olduğunu ifade etti. Çelik, "Kas hastası olan çocuklarımızda kasların gevşemesine yardımcı olmak için atın ısısından yararlanıyoruz. Böylece daha sağlıklı bir yürüyüşe sahip olmalarını sağlıyoruz,” dedi.

Derneğin Sosyal Sorumluluk Projeleri

Dernek Başkanı Aslı Çam, özel gereksinimli bireyler için sosyal farkındalık projeleri geliştirdiklerini belirtti ve bu kapsamda atlı terapi etkinliklerine başladıklarını aktardı. Çam, katılımcıların hem keyifli vakit geçirdiğini hem de fizyoterapi hizmeti aldığını vurguladı.

Kullanıcıların Deneyimleri

Görme engelli öğretmen Ali Çeken, atlı terapinin engelliler için son derece faydalı olduğunu belirterek, "Bu tedaviyi sürdürmeyi planlıyoruz,” dedi. Engelli birey Hacı Emir Aybar, "Atın sıcaklığını hissetmek bizim için büyük bir keyif,” ifadelerini kullandı.

Projenin Geleceği

Tesis sahibi Burhan Sarı, sosyal sorumluluk projesi çerçevesinde bu tür etkinliklere devam ettiklerini açıklayarak, "Kulübümüz binicilik federasyonu çatısı altındadır. Çocuklar üzerindeki olumlu etkilerini görmekteyiz,” şeklinde konuştu.

Sakarya'da özel gereksinimli bireylerin psikososyal gelişmeleri ve fiziksel fonksiyonlarının...

Sakarya'da özel gereksinimli bireylerin psikososyal gelişmeleri ve fiziksel fonksiyonlarının güçlendirilmesinde atlı terapiden yararlanılıyor. Binicilik kulübünde özel olarak yetiştirilmiş atlar ve uzman fizyoterapistler eşliğinde uygulanan terapötik seanslarla fiziksel, zihinsel ve duygusal bozukluğu olanların gelişimine katkı sağlanması amaçlanıyor.

Sakarya'da özel gereksinimli bireylerin psikososyal gelişmeleri ve fiziksel fonksiyonlarının...

Sakarya'da özel gereksinimli bireylerin psikososyal gelişmeleri ve fiziksel fonksiyonlarının güçlendirilmesinde atlı terapiden yararlanılıyor. Binicilik kulübünde özel olarak yetiştirilmiş atlar ve uzman fizyoterapistler eşliğinde uygulanan terapötik seanslarla fiziksel, zihinsel ve duygusal bozukluğu olanların gelişimine katkı sağlanması amaçlanıyor.

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Sakarya'da Özel Bireyler Atlı Terapiyle Hayata Bağlanıyor

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