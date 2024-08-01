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Sakarya'da Özel Gereksinimli Gençten Temsili Askerlik

Sakarya'da 14 yaşındaki engelli Süleyman Canik, temsili askerlik uygulamasıyla hayalini gerçekleştirdi, gurur dolu anlar yaşandı.

Yayın Tarihi: 01.08.2024 15:34
Güncelleme Tarihi: 01.08.2024 15:34
Sakarya'da Özel Gereksinimli Gençten Temsili Askerlik

Sakarya'da Temsili Askerlik Töreni

Sakarya'da yaşayan 14 yaşındaki özel gereksinimli genç Süleyman Canik, temsili askerlik uygulaması sayesinde bir günlüğüne de olsa vatani görevini yerine getirdi.

Temsili Askerlik Uygulaması Hakkında

Sakarya Valiliği tarafından yapılan açıklamada, silahaltına alınmaları mümkün olmayan özel gereksinimli bireylerin bu haklarını sembolik olarak yerine getirebilmeleri için "Temsili Askerlik" uygulaması gerçekleştirildi. Bu etkinlik kapsamında, Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ve Serdivan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Süleyman Canik için özel bir tören düzenledi.

Gurur Dolu Anlar

Süleyman Canik, düzenlenen tören sırasında jandarma personeli ile birlikte yemin etti ve kendisi için hazırlanan pastayı kesti. Törenin ardından jandarma aracıyla denetime çıkan Canik, telsizden anons geçti.

Aile Duygularını Paylaştı

Canik’in ailesi, Süleyman’ın yıllardır toplu temsili askerlik törenlerini televizyondan izlediğini ve bu anı hayal ettiğini ifade ederek, çocuklarını üniforma içinde görmekten büyük bir gurur duyduklarını dile getirdi. Aile, kendilerine bu mutluluğu yaşattığı için Sakarya İl Jandarma Komutanlığı'na teşekkür etti.

Açıklamada, "Yıllardır hayalini kurduğu askerlik görevini yerine getiren Süleyman, kendisini sınırlayan hiçbir engeli tanımadan vatanı ve namusu için askerlik vazifesini yerine getirirken, bu onuru ailesi ve jandarma personeliyle paylaştı" denildi.

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