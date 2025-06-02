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Sakarya'da Resmi Belgede Sahtecilik Operasyonu: 2 Kişi Tutuklandı

Sakarya'nın Karasu ve Kocaali ilçelerinde gerçekleşen resmi belgede sahtecilik soruşturmasında 2 kişi tutuklanırken, diğerleri serbest bırakıldı.

Yayın Tarihi: 02.06.2025 16:40
Güncelleme Tarihi: 02.06.2025 16:40
Sakarya'da Resmi Belgede Sahtecilik Operasyonu: 2 Kişi Tutuklandı

Sakarya'da Resmi Belgede Sahtecilik Operasyonu

Sakarya'nın Karasu ve Kocaali ilçelerinde, resmi belgede sahtecilik yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, resmi belgelerde sahtecilik suçlarının önlenmesine yönelik kapsamlı bir çalışma başlattı. Belirlenen adreslere düzenlenen operasyon sonucunda S.Y. (29), E.B. (46), E.K. (24), B.Ö.D. (24) ve T.U. (40) gözaltına alındı.

Operasyonda yapılan aramalarda, 23 sahte sürücü belgesi, 37 boş basıma hazır ehliyet kartı, şüpheli S.Y.'ye ait kredi kartı, 5 laptop, 2 masaüstü bilgisayar, 5 cep telefonu, harici hard disk, taşınır bellek, sim kartı, ruhstsız tabanca ve tabanca şarjörü, 48 tabanca fişeği, 14 sahte pasaport, 4 sahte kaşe, 47 pasaport fotokopisi, tablet bilgisayar ve 2 vergi levhası gibi birçok delil ele geçirildi.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.K. ve T.U. tutuklanırken, B.Ö.D.'ye adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğer şüpheliler S.Y. ve E.B. ise serbest bırakıldı.

Sakarya'nın Karasu ve Kocaali ilçelerinde resmi belgede sahtecilik yaptıkları iddiasıyla gözaltına...

Sakarya'nın Karasu ve Kocaali ilçelerinde resmi belgede sahtecilik yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı. Operasyonda, 23 sahte sürücü belgesi, 37 boş basıma hazır ehliyet kartı, şüpheli S.Y'ye ait kredi kartı, 5 laptop, 2 masaüstü bilgisayar, 5 cep telefonu, harici hard disk, taşınır bellek, sim kartı, ruhsatsız tabanca ve tabanca şarjörü, 48 tabanca fişeği, 14 sahte pasaport, 4 sahte kaşe, 47 pasaport fotokopisi, tablet bilgisayar ve 2 vergi levhası ele geçirildi.

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