Sakarya'da Sahilde Roket Motoru Bulundu

Sakarya'nın Karasu İlçesinde İlginç Bir Keşif

Sakarya'nın Karasu ilçesinde, sahilde bulunan roket motoru olduğu değerlendirilen bir cisim, merak ve endişeye yol açtı. Camitepe Mahallesi mevkisinde gece saatlerinde görenlerin ihbarı üzerine, bölgeye hızla Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi.

Olay Yeri Güvenlik Altına Alındı

Olayın ardından, Sahil Güvenlik ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak incelemelere başladı. İlk incelemeler doğrultusunda, cismin yabancı menşeli bir roket motoru olduğu belirlendi. Ayrıca, ekipler yaptıkları detaylı çalışmalarda, cismin patlayıcı madde içermediğini tespit etti.

Roket Motoru Denizin İçinden Çıkarıldı

Sahil Güvenlik ekipleri, çevredeki güvenliği sağladıktan sonra roket motorunu denizden başarıyla çıkardı. Olayla ilgili detaylı incelemelerin sürdüğü bildirildi.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde sahilde roket motoru olduğu değerlendirilen cisim bulundu.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde sahilde roket motoru olduğu değerlendirilen cisim bulundu.