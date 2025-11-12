Sakarya'da SEDAŞ Farklı Seviyeli Kavşak Projesi için Düğmeye Basıldı

Sakarya'nın Girişine Nefes Olacak SEDAŞ Kavşağı İçin Çalışmalar Başladı

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar öncülüğünde, trafiği rahatlatacak SEDAŞ Farklı Seviyeli Kavşak Projesi için düğmeye basıldı. Proje, şehre konforlu bir giriş noktası kazandırmayı hedefliyor ve 2026 yılı işaret edildi.

Ön inceleme ve drone çalışmaları

Meclis toplantısında paylaşılan bilgilere göre, TEK Yokuşu olarak bilinen Orhan Gazi Caddesindeki SEDAŞ Kavşağı'nın dönüştürülmesi adına ilk adımlar atıldı. SEDAŞ Farklı Seviyeli Kavşak Projesi kapsamında kavşaktaki trafik yoğunluğunu tespit etmek için teknik ekiplere ait dron kameralar havalandı; özellikle sabah iş başlangıcı ve akşam mesai bitimi saatlerinde oluşan trafik kayıt altına alınıyor. Video analizleriyle kavşak içi, dışı, çevresi ve bölgedeki hareketlilik izlenecek ve projenin ölçeği bu tespitlere göre belirlenecek.

Başkan Alemdar'ın açıklaması

Başkan Alemdar, projenin hazırlık süreciyle ilgili olarak şunları söyledi: "SEDAŞ Kavşağı bölümünde ön inceleme çalışmalarımızı başlattık. Bilimsel veriler eşliğinde incelenen kavşak ile projemiz şekillenecek ve 2026 yılında inşa çalışmalarımıza başlayacağız"

Alemdar, ayrıca ulaşım yatırımlarının süreceğini vurgulayarak şunları ekledi: "Geçtiğimiz günlerde SEDAŞ Farklı Seviyeli Kavşak Projesi hakkında müjdeyi vatandaşlarımız ile paylaşmıştık. Raylı Sistem etki alanında kalan ve şehrimizin önemli giriş çıkışlarından biri olan SEDAŞ Kavşağı bölümünde ön inceleme çalışmalarımızı başlattık. Bilimsel veriler eşliğinde incelenen kavşak ile projemiz şekillenecek ve inşa çalışmalarımıza başlayacağız. Ulaşımı rahatlatmak adına adımlar atmayı sürdürecek, misafirlerimiz ve 1 milyon vatandaşımız için Sakarya’mıza yakışır bir şehre giriş noktası inşa edeceğiz"

Bu projeyle neler değişecek?

SEDAŞ Farklı Seviyeli Kavşak Projesi, raylı sistem etki alanındaki kavşağı bilimsel veriler doğrultusunda dönüştürerek uzun yıllar hizmet edecek şekilde planlanıyor. Proje, sürücüler için vakitten, akaryakıttan, karbon salınımından tasarruf sağlayarak kesintisiz ulaşım ile araç trafiğini rahatlatmayı amaçlıyor.

