Sakarya'da Şehit Aileleri ve Gazilere Anlamlı İftar

Sakarya'da düzenlenen iftarda, şehit aileleri ve gaziler bir araya gelirken, önemli bağış ve destek hikayeleri paylaşıldı.

Yayın Tarihi: 21.03.2025 11:53
Güncelleme Tarihi: 21.03.2025 11:53
Sakarya'da Şehit Aileleri ve Gazilere Anlamlı İftar

Sakarya'da Şehit Aileleri ve Gazilere Anlamlı İftar

Sakarya Garnizon Komutanlığı tarafından şehit aileleri ve gazilere düzenlenen iftar programı, anlam dolu anlarla gerçekleştirildi. Program öncesinde, 1993 yılında Van'ın Çatak ilçesinde şehit olan Jandarma Asteğmen Erdoğan Yeni’nin 88 yaşındaki babası Mehmet Ali Yeni, ailesiyle birlikte iftar için Çark Kışlası'na getirildi.

Önemli Bağış Anısı
Mehmet Ali Yeni, oğlunun birikmiş şehit maaşıyla birlikte sattığı bir arsadan elde ettiği 1 milyon 200 bin lirayı Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Güçlendirme Vakfı'na bağışladı. Sakarya Garnizon Komutan Vekili Piyade Albay Ramazan Sedat Baş, Yeni ailesini karşıladıktan sonra Mehmet Ali Yeni’ye Türk bayrağı ve anı olarak bir bıçak takdim etti.

Yeni, oğlunun askerliğini ve şehit olma sürecini anlatarak, “Oğlum üniversite mezunuydu, diplomasını almadan şehit düştü. Şehit maaşını biriktirip TSK Güçlendirme Vakfı’na bağışladım. Ailemin ihtiyaçları nedeniyle sattığım arsamdan elde edilen gelirle, bu bağışı gerçekleştirdim,” şeklinde duygularını paylaştı.

Devlete Desteğini Sürdürecek
Mehmet Ali Yeni, TSK’ya olan desteklerinin devam edeceğini, “Bu şekilde hayrımız olur diyerek karar verdik. Allah bana verdikçe ben de devlete vereceğim,” sözleriyle dile getirdi. İftar programında, Sakarya Vali Yardımcısı Ersin Emiroğlu da bir konuşma yaparak, şehitlerin ve gazilerin fedakarlıklarının önemine vurgu yaptı.

Birlik ve Beraberlik Vurgusu
Emiroğlu, birlik ve beraberlik mesajı vererek, “Biz kamu görevlileri olarak, şehitlerimizin kanını yerde bırakmayacağız. Hep birlikte, bir olup diri olmalıyız,” ifadelerini kullandı. Bu anlamlı iftar, hem şehit aileleri hem de gaziler için unutulmaz bir anı oldu.

İLGİLİ HABERLER

Manisa’da 21 Mart’ta Mesir Macunu ve Nevruz Kutlaması Coşkusu!

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan Promosyon İhalesi: 24 Mart'ta Rekor Artış Bekleniyor

Denizli'den Anneler ve Anne Adaylarına Özel Destek Projeleri

Soğuk Havaya Veda Edebiliriz, Ancak Yeni Bir Sıcaklık Dalgası Geliyor!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bilecik'te 65 Yaş Üstüne Ücretsiz Sağlık Desteği!
2
Hollywood'da 'Akıllı Tavşan Momo: Büyük Takip' Gala Coşkusu
3
Mersin'de Kuyumcu Dolandırıcılığı: 3 Zanlı Tutuklandı
4
Gaziantep'te Motosiklet Kazası: Genç Sürücü Hayatını Kaybetti
5
Bolu'da Down Sendromlu Genç, Farkındalık İçin Bir Günlüğüne Müdür Oldu
6
Sakarya'da Şehit Aileleri ve Gazilere Anlamlı İftar
7
Down Sendromlu Bireyler ve Aileleri Kapsamlı Destek Talep Ediyor

Bilecik'te 65 Yaş Üstüne Ücretsiz Sağlık Desteği!

Karadenizlilere Müjde: Ücretsiz Jersey İneği Suni Tohumlama Projesi Başlıyor

Erzincan'da Taksi Ücretlerine Şok Zam! Yeni Tarifeler Açıklandı

Soğuk Havaya Veda Edebiliriz, Ancak Yeni Bir Sıcaklık Dalgası Geliyor!

Denizli'den Anneler ve Anne Adaylarına Özel Destek Projeleri

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan Promosyon İhalesi: 24 Mart'ta Rekor Artış Bekleniyor

Manisa’da 21 Mart’ta Mesir Macunu ve Nevruz Kutlaması Coşkusu!

Manisa'dan Öğrencilere Burs Müjdesi: Mart Ödemeleri Hesaplara Aktarıldı!

Bursa'da TOKİ'den Uygun Fiyatlı Konut Fırsatı!

Konya'da Çiftçilere Yüzde 50 Hibe Destekli Nohut Tohumu Dağıtımı Başladı

Eskişehir'de Toplu Taşımaya Zam! 900 Bin Kişiyi Etkileyecek

Asgari Ücret ve Emekli Maaşlarına 23 Mart Düzenlemesi Bekleniyor