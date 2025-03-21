Sakarya'da Şehit Aileleri ve Gazilere Anlamlı İftar

Sakarya Garnizon Komutanlığı tarafından şehit aileleri ve gazilere düzenlenen iftar programı, anlam dolu anlarla gerçekleştirildi. Program öncesinde, 1993 yılında Van'ın Çatak ilçesinde şehit olan Jandarma Asteğmen Erdoğan Yeni’nin 88 yaşındaki babası Mehmet Ali Yeni, ailesiyle birlikte iftar için Çark Kışlası'na getirildi.

Önemli Bağış Anısı

Mehmet Ali Yeni, oğlunun birikmiş şehit maaşıyla birlikte sattığı bir arsadan elde ettiği 1 milyon 200 bin lirayı Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Güçlendirme Vakfı'na bağışladı. Sakarya Garnizon Komutan Vekili Piyade Albay Ramazan Sedat Baş, Yeni ailesini karşıladıktan sonra Mehmet Ali Yeni’ye Türk bayrağı ve anı olarak bir bıçak takdim etti.

Yeni, oğlunun askerliğini ve şehit olma sürecini anlatarak, “Oğlum üniversite mezunuydu, diplomasını almadan şehit düştü. Şehit maaşını biriktirip TSK Güçlendirme Vakfı’na bağışladım. Ailemin ihtiyaçları nedeniyle sattığım arsamdan elde edilen gelirle, bu bağışı gerçekleştirdim,” şeklinde duygularını paylaştı.

Devlete Desteğini Sürdürecek

Mehmet Ali Yeni, TSK’ya olan desteklerinin devam edeceğini, “Bu şekilde hayrımız olur diyerek karar verdik. Allah bana verdikçe ben de devlete vereceğim,” sözleriyle dile getirdi. İftar programında, Sakarya Vali Yardımcısı Ersin Emiroğlu da bir konuşma yaparak, şehitlerin ve gazilerin fedakarlıklarının önemine vurgu yaptı.

Birlik ve Beraberlik Vurgusu

Emiroğlu, birlik ve beraberlik mesajı vererek, “Biz kamu görevlileri olarak, şehitlerimizin kanını yerde bırakmayacağız. Hep birlikte, bir olup diri olmalıyız,” ifadelerini kullandı. Bu anlamlı iftar, hem şehit aileleri hem de gaziler için unutulmaz bir anı oldu.