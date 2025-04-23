Sakarya'da Silahla Vurulan İbrahim Y. Hayatını Kaybetti

Sakarya'da Üzücü Bir Olay: Silahla Vurulan Kişi Hayatını Kaybetti

Sakarya’nın Sapanca ilçesinde yaşanan talihsiz olayda, 29 yaşındaki İbrahim Y. silahla yaralanarak hayatını kaybetti. Olay, Güldibi Mahallesi Dilekli Caddesi Orman Sokak'ta, İbrahim Y.'nin 4 arkadaşıyla birlikte oturduğu prefabrik evin balkonunda meydana geldi.

İddialara göre, kim tarafından ateşlendiği belirlenemeyen bir tabancadan çıkan kurşun, İbrahim Y.'nin başından yaralanmasına neden oldu. Olayın hemen ardından sağlık, jandarma ve polis ekipleri bölgeye sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde genç adamın hayatını kaybettiğini tespit etti.

İki çocuk babası olan İbrahim Y.'nin cenazesi, olay yerinde gerçekleştirilen incelemelerin ardından Sapanca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olay anında evde bulunan O.Ö, S.B.D, Ö.F.E. ve D.P. isimli dört kişi, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerden O.Ö, S.B.D. ve Ö.F.E. emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, silahı kazara ateşlediği bildirilen D.P., Sapanca Adliyesi'ne sevk edildi. Adli süreçte, savcılık sorgusunun ardından nöbetçi hakimliğe çıkarılan D.P., tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, İbrahim Y.'nin cenazesi, defnedilmek üzere İstanbul'a gönderilecek.

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde silahla başından vurulan kişi hayatını kaybetti.

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde silahla başından vurulan kişi hayatını kaybetti.