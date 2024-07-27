Sakarya'da Silahlı Kavga: 1 Ölü, 2 Yaralı

Sakarya'da Silahlı Kavga Olayı

Sakarya'nın Taraklı ilçesinde, aralarında husumet bulunan iki kişi arasında çıkan bir tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Olay, Yenidoğan Mahallesi'nde meydana geldi.

Kavganın Sebebi ve Olayın Gelişimi

Müslüm Y. (28) ile E.Ç. arasında yaşanan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. E.Ç, evinden aldığı pompalı tüfekle Müslüm Y.'ye ateş açtı. Saldırı sırasında Müslüm Y. hayatını kaybederken, saçmaların isabet ettiği iki kişi de yaralandı.

Yaralıların Durumu ve Hastane Süreci

Olay sonrası yaralılar, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Müslüm Y. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hastaneye kaldırılan diğer iki yaralının ise sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Polis Operasyonu

Olayın ardından polis ekipleri, E.Ç'nin de aralarında bulunduğu dört şüpheliyi gözaltına aldı. Olayın detaylarıyla ilgili soruşturma başlatıldı.