Sakarya'da Silahlı Kavga: 2 Ölü, 2 Yaralı

Sakarya'nın Erenler ilçesinde gerçekleşen silahlı kavga sonucunda 2 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi de yaralandı. Olay, Ekinli Mahallesi'nde yolda karşılaşan ve aralarında husumet bulunan iki aile arasında patlak verdi.

İhbar üzerine olay yerine hemen sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kavga sırasında yaralanan Mustafa K, Numan K, Murat K ve Emre K, sağlık ekipleri tarafından çevredeki hastanelere götürüldü.

Yaralılardan Mustafa K ve Numan K, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralılardan Murat K'nın durumu ağırken, Emre K'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olayın ardından mahallede geniş güvenlik önlemleri alan jandarma ekipleri, olay yerinden kaçan 2 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Sakarya'nın Erenler ilçesinde çıkan silahlı kavgada iki kişi öldü, biri ağır iki kişi yaralandı. Ekipler olay yerinde inceleme yaptı.

Sakarya'nın Erenler ilçesinde çıkan silahlı kavgada iki kişi öldü, biri ağır iki kişi yaralandı. Ekipler olay yerinde inceleme yaptı.