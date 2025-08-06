DOLAR
40,64 -0,02%
EURO
47,01 -0,08%
ALTIN
4.419,59 0%
BITCOIN
4.631.165,12 -0,33%

Sakarya'da Silahlı Kavga: 2 Ölü, 2 Yaralı

Sakarya'nın Erenler ilçesinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 06.08.2025 00:18
Güncelleme Tarihi: 06.08.2025 00:18
Sakarya'da Silahlı Kavga: 2 Ölü, 2 Yaralı

Sakarya'nın Erenler ilçesinde gerçekleşen silahlı kavga sonucunda 2 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi de yaralandı. Olay, Ekinli Mahallesi'nde yolda karşılaşan ve aralarında husumet bulunan iki aile arasında patlak verdi.

İhbar üzerine olay yerine hemen sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kavga sırasında yaralanan Mustafa K, Numan K, Murat K ve Emre K, sağlık ekipleri tarafından çevredeki hastanelere götürüldü.

Yaralılardan Mustafa K ve Numan K, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralılardan Murat K'nın durumu ağırken, Emre K'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olayın ardından mahallede geniş güvenlik önlemleri alan jandarma ekipleri, olay yerinden kaçan 2 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Sakarya'nın Erenler ilçesinde çıkan silahlı kavgada iki kişi öldü, biri ağır iki kişi yaralandı....

Sakarya'nın Erenler ilçesinde çıkan silahlı kavgada iki kişi öldü, biri ağır iki kişi yaralandı. Ekipler olay yerinde inceleme yaptı.

Sakarya'nın Erenler ilçesinde çıkan silahlı kavgada iki kişi öldü, biri ağır iki kişi yaralandı....

Sakarya'nın Erenler ilçesinde çıkan silahlı kavgada iki kişi öldü, biri ağır iki kişi yaralandı. Ekipler olay yerinde inceleme yaptı.

İLGİLİ HABERLER

Çay Fiyatlarına Çifte Zam! Ağustos Ayı Zamlı Fiyatlar

Marketlerde Şekersiz Ürün Devrimi: Artık raflarda Yok!

BDDK Personel Alımı: Yeni Personel İçin Başvurular Başladı

Türkiye'de Para Transferlerine Şeffaflık: MASAK'ın Yeni Düzenlemeleri

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Stockholm'de İsrail Protestosu: Gazze'deki Saldırılara Tepki
2
Lübnan Başbakanı: Orduya Silah Toplama Görevi Verildi
3
Viyana'da Yüzlerce Filistin Destekçisi, İsrail'in Soykırımına Protesto Düzenledi
4
Ercan, Sakarya'daki Yangın Bölgesini Ziyaret Etti
5
ÇAYKUR Çiftçilere 2,3 Milyar TL Ödeme Yaptı!
6
Sinop'ta Ayılar Arı Kovanlarına Saldırdı
7
Suriye Cumhurbaşkanı Şara'dan Türkiye ile Stratejik İşbirliği Vurgusu

Ekmek Fiyatlarına Yüzde 20 Zam: Yeni Fiyatlar Belirlendi

KPSS'siz İŞKUR'dan 103 Bin 662 Personel Alımı Başladı!

Polis Olma Hayali Kuruyan Lise Mezunlarına 2500 Kişilik Dev Alım: Hemen Bitecek

Türkiye'de Para Transferlerine Şeffaflık: MASAK'ın Yeni Düzenlemeleri

2026'da Elektrik Faturaları 750 TL'yi Aşan Abonelerde İki Katına Çıkacak

Çay Fiyatlarına Çifte Zam! Ağustos Ayı Zamlı Fiyatlar

2025'te Özel Sağlık Sigortası Primleri Fırlıyor: İşte Tasarruf Formülü

BDDK Personel Alımı: Yeni Personel İçin Başvurular Başladı

Marketlerdeki Poşet Sorununa Yeni Yaptırımlar Geliyor

İzmir'de 19 Saatlik Su Kesintisi: Konak ve Bornova Mahalleleri Etkilenecek

Ağustos 2025 Emekli Promosyonları: Bankalar Arası Rekabet Arttı da arttı

Marketlerde Şekersiz Ürün Devrimi: Artık raflarda Yok!