Sakarya'da Silahlı Kavga: Serdivan'da 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde Aziz Duran Parkı'nda çıkan silahlı kavgada Taha Görkem Deniz (27) yaşamını yitirdi; iki şüpheli yakalandı ve adliyeye sevk edildi.

Yayın Tarihi: 24.09.2025 16:01
Güncelleme Tarihi: 24.09.2025 16:03
Olayın Ayrıntıları

Sakarya'nın Serdivan ilçesindeki Aziz Duran Parkı mevkiinde, aralarında daha önceden husumet bulunan K.Ç. (20) ve yanında bulunan A.B. (19) ile Taha Görkem Deniz (27) arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi ve tabancayla ateş açılması sonucu Taha Görkem Deniz yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Deniz'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Olayı soruşturan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri, olay yerinden kaçan 2 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaşamını yitirdi. Gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

