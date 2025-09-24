Sakarya'da Silahlı Kavga: Serdivan'da 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Olayın Ayrıntıları

Sakarya'nın Serdivan ilçesindeki Aziz Duran Parkı mevkiinde, aralarında daha önceden husumet bulunan K.Ç. (20) ve yanında bulunan A.B. (19) ile Taha Görkem Deniz (27) arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi ve tabancayla ateş açılması sonucu Taha Görkem Deniz yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Deniz'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Olayı soruşturan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri, olay yerinden kaçan 2 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

